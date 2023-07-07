Події

18:24 07.07.2023

Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

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Зеленський про зустріч із президентом Словаччини: Ми детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю, дуже конкретні проєкти

Президент України Володимир Зеленський і президентка Словаччини Зузана Чапутова обговорили оборонну і зовнішньополітичну співпрацю двох країн.

"Сьогодні ми в Словаччині - працюємо заради інтересів наших народів і справді дякуємо за підтримку всім людям Словаччини. Наразі, звісно, перший пріоритет - це безпека, захист наших спільних цінностей, які й роблять Європу Європою", - написав Зеленський у телеграм-каналі в п'ятницю.

Як уточнив глава Української держави, "з президенткою Зузаною Чапутовою ми досить детально обговорили нашу оборонну та зовнішньополітичну співпрацю: дуже конкретні проєкти, дуже конкретні речі, які тут і зараз справді допомагають".

"Україна і Словаччина сьогодні точно сильніші", - упевнений президент.

Теги: #україна #словаччина

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