6 липня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 498 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 498 RUSSIAN AGRESSION

6 липня відзначають Всесвітній день поцілунку, Всесвітній день кардіолога

У Казахстані - День столиці, у Литві - День держави, у Фінляндії - День Ейно Лейно (День літа і поезії), у Чехії - День пам'яті Яна Гуса. В Італії - Фестиваль Сен-Фермін у Памплоні.

Буддисти святкують День народження Далай-Лами.

Православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агрипини.

Ще цього дня:

1958 - Урочисто відкрито Національний експоцентр України (ВДНГ).

1994 - На екрани США вийшов фільм "Форрест Гамп".

2005 - Верховна Рада ухвалила Кодекс адміністративного судочинства України.

Церковне свято

Цього дня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Агрипини. Ще замолоду римлянка Агрипіна вирішила не вступати в шлюб, а присвятити своє життя служінню Богу. Під час гоніння на християн їй довелося постати перед язичницьким судом, де її піддали тортурам, а після ув'язнили. Незважаючи на муки, Агрипина не зреклася своєї віри. У нагороду за стійкість Бог послав їй порятунок: ангел звільнив дівчину від кайданів, але від перенесених тортур вона все ж незабаром померла. Тіло мучениці три християнки - Васса, Павла і Агафоніка - відвезли до Сицилії і поховали. Біля гробу святої Агрипини згодом відбувалися численні чудеса.

Іменини: Агрипина, Олександр, Олексій, Антон, Артемій, Герман, Йосип, Корнилій, Митрофан, Петро, Святослав, Федір.