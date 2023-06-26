Події

07:35 26.06.2023

Резніков обговорив із міністром оборони США Остіном останні події в Росії та контрнаступ Сил оборони України

1 хв читати
Резніков обговорив із міністром оборони США Остіном останні події в Росії та контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Джеймсом Остіном.

"Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України - найкращий вибір для Кремля. Росії було б краще зайнятися вирішенням своїх власних проблем", написав Резніков у мікроблозі твіттер у неділю ввечері.

Він також зазначив, що також обговорювали контрнаступ української армії і наступні кроки зі зміцнення Сил оборони.

Зі свого боку міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін написав у своєму мікроблозі: "Ми обговорили розвиток регіональної безпеки, динаміку на місцях в Україні та пріоритети допомоги в сфері безпеки".

"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.

 

 

 

 

Теги: #бесіда #резніков #остін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:09 25.06.2023
Цей 2023 рік стане переломним у війні з Росією, Україна має перемогти - Резніков

Цей 2023 рік стане переломним у війні з Росією, Україна має перемогти - Резніков

05:31 25.06.2023
Резніков: в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві

Резніков: в Україні немає ворогів російського народу, вони в Москві

11:47 24.06.2023
Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні

Резніков прогнозує початок навчань українських пілотів на F-16 у липні

19:11 23.06.2023
Резніков очікує від саміту НАТО чітких термінів та умов вступу України до Альянсу

Резніков очікує від саміту НАТО чітких термінів та умов вступу України до Альянсу

01:14 16.06.2023
Резніков сподівається на модернізацію Комісії Україна-НАТО до Ради на саміті у Вільнюсі або відразу після неї

Резніков сподівається на модернізацію Комісії Україна-НАТО до Ради на саміті у Вільнюсі або відразу після неї

00:34 16.06.2023
Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн"

Резніков анонсував створення "ІТ-коаліції" в рамках "Рамштайн"

19:25 15.06.2023
Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

Резніков бере участь у першому за сім років засіданні міністрів оборони Комісії Україна-НАТО

19:16 15.06.2023
Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

Резніков провів зустріч зі Столтенбергом у Брюсселі

16:55 15.06.2023
Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

Резніков про підсумки засідання у форматі "Рамштайн": Отримали запевнення від партнерів про початок навчання українських пілотів, будуватимемо "коаліцію винищувачів"

20:25 13.06.2023
Резніков переговорив з Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

Резніков переговорив з Остіном напередодні чергової зустрічі у форматі "Рамштайн"

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ЗС України ліквідували 950 окупантів, 21 артилерійську систему, 14 бронемашин, 10 БПЛА, 21 од. автомобільної та спецтехніки, 1 танк противника

Окупанти намагаються наступати на лиманському, бахмутському та мар'їнському напрямках, за добу було 36 бойових зіткнень

Росіяни випустили по Україні шість ракет із системи С-300, завдали 33 авіаудари, а також здійснили понад 45 обстрілів із РСЗВ

Сили оборони за добу завдали вісім авіаударів по скупченню противника, ліквідували чотири склади боєприпасів і десять артилерійських підрозділів

Зеленський розповів партнерам про російський сценарій мінування Запорізької АЕС

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

У ніч на 26 червня силами ППО повітряного командування "Південь" знищено дві крилаті ракети "Калібр" і сім ударних БПЛА типу "Shahed-136/131"

Російські окупанти випустили по Херсонській області 644 снаряди, унаслідок обстрілів одна людина загинула, семеро дістали поранення

За добу ЗС України ліквідували 950 окупантів, 21 артилерійську систему, 14 бронемашин, 10 БПЛА, 21 од. автомобільної та спецтехніки, 1 танк противника

Окупанти атакували Одеську область ракетами "Калібр" і дронами-камікадзе, сили ППО знищили щонайменше два "Калібри"

Після відходу води окупанти намагаються повертатися на свої позиції на лівому березі Дніпра, але їхній рух ускладнюють розкидані мінні поля

Російські окупанти обстріляли чотири населені пункти Херсонської області, постраждало троє людей

НАТО доведеться зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь прийме у себе главу ПВК "Вагнер" Пригожина - президент Литви

Події в Росії повністю виправдовують підтримку, яку Захід надає Україні

Спроба військового перевороту 23-24 червня, мабуть, не мала істотного впливу на боєздатність армії РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА