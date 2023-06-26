Резніков обговорив із міністром оборони США Остіном останні події в Росії та контрнаступ Сил оборони України

Міністр оборони України Олексій Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Джеймсом Остіном.

"Ми говорили про останні події в Росії. Ми згодні з тим, що російська влада слабка і що виведення російських військ з України - найкращий вибір для Кремля. Росії було б краще зайнятися вирішенням своїх власних проблем", написав Резніков у мікроблозі твіттер у неділю ввечері.

Він також зазначив, що також обговорювали контрнаступ української армії і наступні кроки зі зміцнення Сил оборони.

Зі свого боку міністр оборони США Ллойд Джеймс Остін написав у своєму мікроблозі: "Ми обговорили розвиток регіональної безпеки, динаміку на місцях в Україні та пріоритети допомоги в сфері безпеки".

"Ми стоятимемо з Україною стільки, скільки буде потрібно", - наголосив він.