24 червня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 486 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 486 RUSSIAN AGRESSION

24 червня відзначають День басейну.

У Канаді - Національне свято Квебека, у Великій Британії - Свято літнього сонцестояння, у Венесуелі - День армії, у Литві і Монако - День святого ІванаХрестителя, у Латвії та Естонії - Янів день, у Киргизстані - День юриста, в Азербайджані - День працівників сфери машинобудування.

Католицька церква - День святого Івана Хрестителя.

Православна церква вшановує пам'ять апостолів Варфоломія і Варнави.

День басейну

Басейн - невід'ємна частина таких видів спорту, як плавання, підводне регбі, водне поло тощо. Широке використання басейнів до нас прийшло із Великої Британії в 19 столітті.

Ще цього дня:

1901 - У Парижі в галереї на вулиці Лафітт відкрилася перша виставка Пабло Пікассо. 75 картин 19-річного іспанського художника, маловідомого за межами Барселони, нічим не виказували талант генія, який залишить по собі спадок у 50 тисяч робіт і буде визнаний як домінантна постать у мистецтві 20-го століття;

1917 - У Києві на вщент заповненій Софійській площі Володимир Винниченко зачитав текст I Універсалу Центральної Ради, ухвалений напередодні;

1947 - Уперше офіційно повідомили про НЛО;

1973 - Із посади президента Ірландії пішов найстаріший державний діяч світу, 90-річний Імон де Валера, одна з найколоритніших політичних постатей 20-го століття, не в останню чергу завдяки значним зусиллям якого Ірландія домоглася незалежності від Великої Британії;

1982 - Жан-Лу Кретьєн став першим французьким космонавтом: він полетів у космос на радянському "Союзі-Т6".

Церковне свято

День апостолів Варфоломія і Варнави

За церковним календарем 24 червня віряни згадують апостола із 70-ти Варнави. Він був сучасником Ісуса Хреста, свідком чудес, які він здійснював. Варнава дожив до старості, але все ж був убитий іудеями.

Апостол Варфоломій був із числа 12-ти. Він особисто спілкувався з Ісусом і всіляко прославляв його. Був проповідником християнства у східних країнах, перекладав Євангеліє. Також за переказами Варфоломій зціляв хвороби. Був схоплений і страчений противниками християнської віри.

Різдво Івана Хрестителя у католиків

Різдво Івана Предтечі - одне з християнських свят, яке в католицькій церкві має найвищий ранг урочистості. Католики відзначають його 24 червня, православні 7 липня. Це свято на честь народження сина у Захарії та Єлисавети, який згодом став Іваном Хрестителем (Предтечею).

Іменини: Варвара, Єфрем, Марія.