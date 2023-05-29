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11:16 29.05.2023

На Київщині зафіксовано лише пошкодження будівель унаслідок влучання уламків, постраждалих немає - ОВА

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На Київщині після масованої ворожої атаки в ніч на 29 травня прямих влучань немає, зафіксовано незначні пошкодження будівель унаслідок падіння уламків, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Російські окупанти продовжують атакувати Київщину. З початку травня це вже п'ятнадцята повітряна атака. Цієї ночі ворог застосував одночасно БпЛА та ракети. Завдяки професійній роботі наших сил ППО влучань не зафіксовано. Постраждалих також немає", - написав він у телеграм-каналі в понеділок.

Водночас, як повідомив очільник КОВА, внаслідок падіння уламків в одній із громад пошкоджено два приватні будинки. В одному з будинків виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Пошкоджень також зазнали технічні будівлі - гараж, ангар.

За його даними, ще в одній громаді пошкоджено квартиру в багатоповерховому будинку. В навчальному закладі, розташованому поблизу, вибило вікна.

"Усі пошкодження незначні. Відповідні служби надають необхідну допомогу для усунення наслідків нічної атаки", - запевнив Кравченко.

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