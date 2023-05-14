14 травня: Яке сьогодні свято

ДЕНЬ 445 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 445 RUSSIAN AGRESSION

14 травня в Україні та у світі відзначають День матері. Ще сьогодні День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

У Грузії - Тамароба або День пам'яті Цариці Тамари, у Чилі - День інженера.

Цього дня, 1948 року, було проголошено державу Ізраїль.

Православна церква вшановує пам'ять святого Єремії.

День матері

Щорічно у другу неділю травня в багатьох країнах Європи, Африки, Північної та Південної Америки, Австралії, Китаї та Японії відзначають одне з найбільш світлих і добрих свят - День матері.

Від 1600 року, в Англії з'явилася традиція святкування Материнської неділі. У цей день, який припадав на четверту неділю Посту, вшановували матерів. А ще цього дня не можна було працювати, потрібно було обов'язково відвідати батьків.

У 1907 році американка Анна Джарвіс із Західної Вірджинії виступила з ініціативою вшанування матерів у пам'ять про свою матір, яка передчасно пішла з життя. Анна писала листи в державні установи, законодавчі органи, видатним особам із пропозицією один день на рік присвятити вшануванню матерів.

У сучасній українській історії День Матері вперше влаштувала Спілка українок Канади 1928 року. Наступного року це свято відзначали вже й у Львові. У 1939 свято заборонила радянська влада. Під час Другої світової війни та окупації були спроби свято відродити. Із 1990 року завдяки зусиллям громадських організацій, зокрема Союзу українок, Свято матері повернулося в Україну. За часів незалежної України свято встановлено "...на підтримку ініціативи Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, міжнародної організації "Жіноча громада", Спілки жінок України, громадської організації "Союз українок"..." згідно з Указом Президента України "Про День матері" від 10 травня 1999 року № 489/99. Відзначають його щороку у другу неділю травня.

День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни

Допомога євреям у роки Другої світової війни на території Європи, окупованій нацистами, найчастіше каралася смертю самого рятівника і всієї його родини. На знак подяки єврейський народ ініціював почесне звання для таких людей - "Праведник народів світу".

Це звання присуджує держава Ізраїль не євреям, які ризикували життям під час Голокосту, щоб врятувати євреїв від знищення нацистами. Отримати його можна лише за рекомендацією єврейської спільноти, а спеціальна комісія вивчає всі документи і свідчення людей, які можуть підтвердити факт порятунку.

Звання отримує людина, яка брала активну участь у порятунку євреїв від небезпеки страти або депортації в табір смерті. При цьому рятувальник не сподівався отримати натомість будь-яку фінансову компенсацію, а також протягом подальшого життя не завдав шкоди жодній іншій людині.

Станом на 1 січня 2020 року 2 659 громадян України удостоєні Ізраїлем звання "Праведника народів світу" за порятунок євреїв від Голокосту, тобто нацистської політики знищення.

Ще цього дня:

1900 - У Парижі відкрили II Олімпійські ігри;

1915 - Після 9 місяців російської окупації австро-угорські війська вступили в Дрогобич (Галичина);

1940 - Голландія капітулювала перед вермахтом у перший рік Другої світової війни;

1948 - У Тель-Авіві прем'єр-міністр Давид Бен-Гуріон публічно виголосив Декларацію незалежності Ізраїлю; ця дата відзначається як День незалежності Ізраїлю.

1975 - Футболісти "Динамо" (Київ) уперше завоювали Кубок Володарів Кубків.

Церковне свято

Православна церква вшановує пам'ять святого Єремії - другого з чотирьох великих пророків, згаданих у Старому Заповіті. Народився він за сім кілометрів від Єрусалима, а його пророча діяльність припадала на найбурхливіший період Іудейського царства.

Іменини: Герасим, Юхим, Веремій, Ігнатій, Макар, Ніна, Тамара.