Столтенберг: На засіданні Комісії Україна-НАТО міністри обговорять подальшу підтримку України і схвалять розроблення багаторічної програми для Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що під час засідання Комісії Україна-НАТО на рівні міністрів закордонних справ обговорюватимуть питання подальшої підтримки України у війні, яку проти неї веде РФ, так само як і можливість почати розробляти для Києва багаторічну програму.

Про це він сказав у понеділок у Брюсселі на пресконференції напередодні дводенної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Північноатлантичного альянсу, в межах якої у вівторок, 4 квітня, відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО за участю глави зовнішньополітичного відомства України Дмитра Кулеби. Це буде перше засідання з 2017 року, коли Угорщина системно блокувала засідання Комісії на рівні, вищому, ніж рівень посла.

"Ми обговоримо, як ми можемо посилити нашу підтримку, зокрема шляхом продовження зміцнення Збройних сил України, так само як і підтримуючи їх перехід від стандартів радянських часів до обладнання та доктрини НАТО. Наша підтримка розрахована на довгострокову перспективу. Тому я очікую, що міністри погодяться розпочати роботу над розробленням багаторічної програми для України", - розповів генсек НАТО.

За словами Столтенберга, під час засідання міністри говоритимуть про подальшу підтримку Києва. "Ми не знаємо, коли закінчиться ця війна. Але коли це відбудеться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію, щоб історія не повторилася. Ось чому ми єдині в нашій рішучості не здаватися і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - запевнив генсек альянсу.

З огляду на це він схвалив надання Україні союзниками сучасних бойових танків та іншої бронетехніки. "Це може мати реальне значення на лінії фронту і дати змогу українським силам звільнити більше території. Ми не можемо дозволити Росії продовжувати підривати європейську безпеку. Я схвалюю мирний план президента Зеленського, який підтримує принципи, що лежать в основі Статуту ООН, який забезпечує основу для справедливого і стійкого миру. Але немає жодних ознак того, що президент Путін готується до миру. Він готується до ще більшої війни", - констатував Столтенберг.

Торкаючись питання розроблення довгострокової програми для України, генсек альянсу зазначив, що поряд із наданням підтримки в боротьбі з російською агресією, це необхідно для довгострокової перспективи розвитку відносин. "Тому я очікую, що міністри завтра говоритимуть про довгострокове партнерство, як ми можемо допомогти Україні не лише щодо того, що їм потрібно у війні проти російської агресії, а й щоб наближатися до НАТО, продовжуючи модернізуватися, боротися з корупцією", - пояснив він.

З огляду на це Столтенберг наголосив, що саме Комісія Україна-НАТО є важливою платформою, в межах якої союзники і Київ можуть обговорювати всі питання. За словами генсека, Комісія регулярно засідає на рівні послів. "Але ми маємо продовжувати зустрічатися на різних рівнях, включно з рівнем міністрів у майбутньому", - переконаний він.