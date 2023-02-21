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06:54 21.02.2023

21 лютого: Цей день в Україні та у світі

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21 лютого: Цей день в Україні та у світі

ДЕНЬ 363 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 363 RUSSIAN AGRESSION

21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови та Всесвітній день екскурсовода.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Захарії.

Міжнародний день рідної мови

21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. У світі існує близько шести тисяч мов, половині з них загрожує зникнення.

Всесвітній день екскурсовода

Заснований Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів — (WFTGA) — з метою підвищення поінформованості широкого загалу про важливість та значущість роботи екскурсоводів.

WFTGA заснована в 1985 році на першій Міжнародній конференції екскурсоводів, і нині її членами є понад 2 мільйони людей з більш ніж 70 країн світу. А свято відзначається з 1990 року.

Ще цього дня:

1906 — Засуджено до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта;

1914 — У Монреалі створене українське видавництво "Новий світ";.

1916 — На Західному фронті Першої світової війни почалась Верденська битва;

1925 — Вийшов перший номер газети "The New Yorker";

1935 — Оголошено про створення косметичної фірми "Ланком".

1941 — Іспанський уряд визнав, що на територію Іспанії вступили німецькі війська (офіційно — для допомоги в ліквідації наслідків урагану);

1947 — У США з'явилася фотокамера "Поляроїд".

1948 — Президія Верховної Ради СРСР видала указ, відповідно до якого кожного, хто не виробив встановленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України;

1992 — Рада Безпеки ООН прийняла рішення про введення військ до Югославії;

1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см;

1995 — Американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетнув Тихий океан.

1998 — Пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" очолила чарт. Пісня ввійшла до саундтреку до фільму "Титанік" і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою;

2008 — США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році;

2014 — Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.

День пам'яті святого пророка Захарія Серповидця

21 лютого у церковному календарі – день пам'яті святого пророка Захарія Серповидця. Відомо, що він сприяв моральному розвитку єврейського народу. Захарій загинув насильницькою смертю - його вбили юдеї за викривальну проповідь.

Святці називають Захарія Серповидцем, тому що в одному зі своїх пророчих одкровень він побачив сувій, що літає повітрям і нагадує формою величезний серп.

Іменини: Сава, Захар, Федір, Степан, Прохор, Макар, Никифор.

Теги: #21_лютого

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06:47 21.02.2022
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