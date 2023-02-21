21 лютого: Цей день в Україні та у світі
ДЕНЬ 363 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 363 RUSSIAN AGRESSION
21 лютого відзначають Міжнародний день рідної мови та Всесвітній день екскурсовода.
Православна церква вшановує пам'ять пророка Захарії.
Міжнародний день рідної мови
21 лютого у світі відзначають Міжнародний день рідної мови. У світі існує близько шести тисяч мов, половині з них загрожує зникнення.
Всесвітній день екскурсовода
Заснований Всесвітньою федерацією асоціацій екскурсоводів — (WFTGA) — з метою підвищення поінформованості широкого загалу про важливість та значущість роботи екскурсоводів.
WFTGA заснована в 1985 році на першій Міжнародній конференції екскурсоводів, і нині її членами є понад 2 мільйони людей з більш ніж 70 країн світу. А свято відзначається з 1990 року.
Ще цього дня:
1906 — Засуджено до страти керівника повстання в Севастополі українського лейтенанта Петра Шмідта;
1914 — У Монреалі створене українське видавництво "Новий світ";.
1916 — На Західному фронті Першої світової війни почалась Верденська битва;
1925 — Вийшов перший номер газети "The New Yorker";
1935 — Оголошено про створення косметичної фірми "Ланком".
1941 — Іспанський уряд визнав, що на територію Іспанії вступили німецькі війська (офіційно — для допомоги в ліквідації наслідків урагану);
1947 — У США з'явилася фотокамера "Поляроїд".
1948 — Президія Верховної Ради СРСР видала указ, відповідно до якого кожного, хто не виробив встановленого мінімуму трудоднів, можна було виселяти за межі України;
1992 — Рада Безпеки ООН прийняла рішення про введення військ до Югославії;
1993 — у Донецьку Сергій Бубка встановив світовий рекорд у стрибках із жердиною в закритих приміщеннях — 6 м 15 см;
1995 — Американець Стів Фоссетт першим у світі самотужки на повітряній кулі перетнув Тихий океан.
1998 — Пісня Селін Діон "My Heart Will Go On" очолила чарт. Пісня ввійшла до саундтреку до фільму "Титанік" і стала найбільшим хітом Діон, зробивши її суперзіркою;
2008 — США збили власний супутник-шпигун; востаннє космічне озброєння використовувалося цією країною у 1985 році;
2014 — Володимир Парасюк на сцені Майдану Незалежності оголосив ультиматум про збройний штурм у разі, якщо Янукович не піде у відставку з поста президента до 10:00 ранку наступного дня, суботи 22 лютого.
День пам'яті святого пророка Захарія Серповидця
21 лютого у церковному календарі – день пам'яті святого пророка Захарія Серповидця. Відомо, що він сприяв моральному розвитку єврейського народу. Захарій загинув насильницькою смертю - його вбили юдеї за викривальну проповідь.
Святці називають Захарія Серповидцем, тому що в одному зі своїх пророчих одкровень він побачив сувій, що літає повітрям і нагадує формою величезний серп.
Іменини: Сава, Захар, Федір, Степан, Прохор, Макар, Никифор.