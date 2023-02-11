11 лютого: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 353 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 353 RUSSIAN AGRESSION

11 лютого відзначають Міжнародний день жінок і дівчат у науці і Всесвітній день хворого.

В Японії – День заснування держави.

Православна церква: перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця.

Католицька церква вшановує пам'ять Папи Римського Григорія II, Діви Марії Лурдської, святого Бенедикта Аніанського.

Міжнародний день жінок та дівчат у науці

Цей день заснований 22 грудня 2015 року резолюцією 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, щоб досягти повного та рівного доступу жінок і дівчат до науки, а також для забезпечення гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок і дівчат.

Всесвітній день хворого

У цей день у місті Лурд (Франція) люди спостерігали появу Богоматері, яка зцілила стражденних, після чого її почали називати рятівницею хворих.

День започаткований для підтримки суспільством усіх людей, здоров'я яких було порушено через різні недуги.

Ініціював встановлення цього свята Папа Римський Іван Павло ІІ. Понтифік назвав метою дня – забезпечення кращого догляду за хворими у всіх куточках землі та надання допомоги немічним, які потребують полегшення своїх страждань.

День заснування держави в Японії

У Книзі історії Японії, що веде літопис держави за часів періоду Нара (710—794), йдеться, що днем заснування японської держави вважається день сходження на престол першого імператора Японії Дзімму. У перекладі на Григоріанський календар цією датою стало 11 лютого 660 року до нашої ери.

Відзначають у Японії з 1967 року, є загальнонаціональним вихідним днем.

Ще цього дня:

1922 — У Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну;

1929 — Між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні й Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди, згідно з якими Ватикан був проголошений суверенною державою, що діє на основі теократії;

1945 — У Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція — вершинна дипломатична зустріч лідерів США, Великої Британії й СРСР з метою вирішення питань закінчення Другої світової війни та повоєнного ладу;

1949 — Менору затвердили як герб Ізраїлю;

1963 — Києві розпочалася конференція з питань культури української мови. Її учасники звернулися до найвищих органів державної влади з вимогою надати українській мові статус державної;

1979 — В Ірані перемогла ісламська революція;

1989 — Відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка (тепер — Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка);

1990 — Нельсон Мандела вийшов з тюрми після 27-річного ув'язнення;

1992 — Республіка Ботсвана визнала незалежність України;

2004 — Бен Хаммерслі у статті для The Guardian винайшов слово "подкастинг";

2011 — Президент Єгипту з 1981 р. Хосні Мубарак пішов у відставку в результаті революції.

Церковне свято:

Сьогодні за церковним календарем – перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця. Коли священномученика Ігнатія роздерли дикі звірі в Римі за наказом жорстокого імператора Траяна (107 рік), ревні християни забрали і зберегли його кістки.

У 108 році його останки перенесли в передмістя Антіохії, а у 438 році в Антіохію. Коли її в 540 (за іншими джерелами в 637) взяли перси, мощі священномученика повернули в Рим. Вони зберігалися в храмі священномученика папи Климента.

Іменини: Герасим, Дмитро, Іван, Костянтин.