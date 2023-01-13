13 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 324 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 324 RUSSIAN AGRESSION

13 січня в Україні православні та греко-католики святкують Щедрий вечір і вшановують пам'ять святої Меланії Римлянки та Василя Кесарійського. Також у ніч із 13 на 14 січня зустрічають Старий Новий рік.

У Литві – День пам'яті захисників свободи, у Швеції та Фінляндії – День святого Кнута, в Індії – фестиваль Лорі.

Щедрий вечір

За тиждень після коляди, напередодні Нового року (за старим стилем) відзначають Щедрий вечір.

У народному календарі 13 січня - це також Васильєв вечір або Васильєва коляда. Молодь ходила дворами з піснями-щедрівками, колядками та побажаннями миру, добра та благополуччя.

Також 13 січня у православній традиції заведено згадувати преподобну Маланію Римлянку, а наступного дня, 14 січня, православні вшановуватимуть пам'ять святителя Василя Кесарійського. Тому також народна назва свята – святого Василя та Маланії.

Головною стравою на святковому столі у наших предків вважалося блюдо зі свинини, оскільки святий Василь – покровитель свинарів. Крім того, варили кашу, а заразом і ворожили на ній: якщо добре виходило, того ж чекали від року, що настав, і навпаки.

Також опівночі заведено струшувати сніг із яблуневих дерев, щоб не скупилися на врожай.

Дівчата цієї ночі, незважаючи на заборони церкви, ворожили. Вважається, що ворожба у Щедрий вечір відрізняється особливою точністю.

Ще цього дня:

1898 - Французький письменник Еміль Золя надіслав відкритий лист (відомий під назвою "Я звинувачую") французькому уряду з приводу справи Дрейфуса;

1935 – На плебісциті в Саарській області понад 90% голосує за приєднання до Німеччини;

1957 – Компанія Wham-O розпочала випуск фрізбі;

1989 – У Великій Британії комп'ютери вперше були паралізовані вірусом Friday the 13th, відомим також під назвою Jerusalem. Періодично активізується у дні, коли 13 число припадає на п'ятницю;

2000 - Білл Гейтс заявив про відставку з посади голови компанії Microsoft.

2019 – Було вбито Павла Адамовича, мера Гданська.

Іменини: Давид, Йосип, Меланія, Михайло, Петро, Яків