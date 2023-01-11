Коаліція RISE Ukraine закликає відновити доступ до відкритих даних

Коаліція RISE Ukraine, створена для ефективності процесу відновлення України, закликає відкрити доступ до даних, розголошення яких не загрожує безпеці, йдеться у відкритій заяві коаліції на сайті.

"Коаліція RISE Ukraine прагне підтримати відновлення та модернізацію України після війни та збільшити обсяг коштів, виділених на відновлення, забезпечити їхнє прозоре та ефективне використання. На жаль, ми маємо констатувати, що досягнення цієї мети зараз під загрозою. Підзвітне та прозоре відновлення залежить від доступності відкритих даних", – наголошується у документі.

Згідно з ним, після запровадження воєнного стану з публічного доступу зникли цінні набори відкритих даних, на яких роками будувалася інфраструктура прозорості та антикорупції в Україні.

Зокрема, 24 лютого 2022 року було повністю закрито доступ до Порталу відкритих даних. У березні 2022 року Кабмін постановою №263 дозволив обмежувати роботу інформаційних систем, що окремими посадовими особами було інтерпретовано як повноваження зупинити оприлюднення даних, а у квітні 2022 року Мін'юст видав наказ про припинення публікації інформації у форматі відкритих даних, констатується у заяві.

"Обмеження доступу до інформації відбувалося безладно, без належного правового регулювання та публічного обговорення. Це було виправдано у перші місяці повномасштабного вторгнення, але неприпустимо через десять місяців", - вважає Коаліція.

Як наголошується у заяві, необґрунтоване приховування публічної інформації у формі відкритих даних ускладнює роботу органів влади, бізнесу, громадських організацій, ставить під загрозу прозоре та підзвітне відновлення, а також знижує довіру міжнародних партнерів, від яких залежить покриття бюджетного дефіциту.

У зв'язку з цим RISE Ukraine закликала розпорядників інформації терміново відновити доступ до пріоритетних наборів даних в обсязі, що не становить загрози безпеці, а для інформації, яка загрожує безпеці та прихована на цій підставі, оприлюднити обґрунтування таких рішень.

У документі також сформульовані пропозиції щодо відновлення доступу до Єдиного держреєстру юросіб, фізосіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), Єдиного держреєстру Декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та реєстру осіб, які вчинили корупцію або корупціонерів), звітності компаній та судовому реєстру.

Про створення Коаліції RISE Ukraine (від Reconstruction Integrity, Sustainability and Efficiency) було оголошено на конференції у Лугано 5 липня. Вона об'єднує 40 українських організацій, таких як Dozorro, Центр економічної стратегії, Інститут аналітики та адвокації, Інститут економічних досліджень, Transparency International, BRDO, що працюють, серед іншого, над розвитком відкритого управління та реалізацією антикорупційної реформи.

На сайті RISE Ukraine стверджується, що її принципи поділяють, зокрема, Мінінфраструктури, Мінекономіки та Міненерго, НАЗК, "Прозорро" та "Прозорро Продажі". Серед партнерів також зазначено, зокрема, USAID, UKAID, Eurasia Foundation.