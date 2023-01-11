Для забезпечення успіху повоєнного відновлення Україні потрібна податкова реформа – експерти

Лібералізація податкової системи – це один з важливих кроків для інтенсифікації темпів відновлення та зростання інвестиційної привабливості після збройних конфліктів. Про це йшлося на щорічній конференції Ukraine Economic Outlook10 січня.

Спікери згадали зокрема відносно нещодавні випадки внутрішніх конфліктів або зовнішньої агресії проти країн, яким вдалося за короткий час відбудувати економіку – Кіпру, Єгипту та Кувейту.

“Ці три країни наважилися на радикальні податкові реформи. Кіпр зараз – це синонім низькоподаткової юрисдикції, Єгипет є найпривабливішою економікою у своїй частині світу. А Кувейт взагалі ніколи не мав високих податків і потому так швидко відновлювався”, – наголосив економіст Ukraine Economic Outlook Михайло Кухар.

Досвід цих економік має стати прикладом для формування моделі післявоєнного відновлення України, а перш за все – довести, що процес податкового реформування в нашій державі має розпочатись заздалегідь, переконаний заступник керівника Офісу президента з економічних питань Ростислав Шурма.

“До податкової системи, яка сьогодні діє у нас, всі встигли адаптуватись, всі вміють в ній працювати, вміють оптимізовувати податки. В тій чи іншій мірі цим займається 90% бізнесу, – зауважив Шурма. – Я думаю, зараз нам потрібно один раз перезавантажити правила гри й побудувати податкову систему, яка стимулюватиме економічний ріст та бізнес-активність і дозволить всім працювати “в білу””.

Заступник голови ОП відзначив роль фундаментальних податкових реформ, спрямованих на виведення економіки з тіні, в успішному переході від занепаду під час військових конфліктів до швидкого економічного зростання. На його думку, оптимальним варіантом для України може стати проєкт антикорупційної податкової реформи, який передбачає зниження всіх основних податків до рівня в 10%.

“Можу назвати ще кілька прикладів – наприклад, Болгарію, яка робила таку податкову реформу після великої фінансової кризи 2008 року. Вони знижували податок на прибуток та податок на доходи фізичних осіб практично в три рази. Очікувалося катастрофічне падіння надходжень до бюджету, але вже у 2009 році вони зросли на 37%”, – підкреслив Ростислав Шурма.

Він наголосив, що зниження основних податків для бізнесу та громадян допоможе зупинити відтік кадрів за кордон та збільшить інвестиційну привабливість України.

“Ми конкуруємо з іншими державами за залучення інвестицій, за розміщення виробництв, штаб-квартир, R&D центрів. За розміщення виробництв конкуруємо з країнами Східної Європи, такими як Польща, Угорщина, Румунія, Болгарія, – повідомив Шурма. – Що там відбувається з точки зору оподаткування прибутку? В Румунії це 10%, в Болгарії – 10%, в Угорщині – 9%. В Польщі, Естонії – податок на виведений капітал. Зрозуміло, що ми не можемо пропонувати гірші умови”.

Не менш важливим аспектом привабливого інвестиційного клімату Ростислав Шурма вважає оподаткування оплати праці. За його словами, в Україні цей показник в комплексі з єдиним соціальним внеском та військовими зборами сягає 51,5%, тоді як в багатьох європейських країнах він не перевищує 30%. Більша частина вітчизняних роботодавців вдається до схем з ухилення від оподаткування в повному обсязі. А іноземні компанії не готові займатися ухиленням від податків, а тому не можуть запропонувати працівникам конкурентні умови.

“Є велика кількість інструментів оптимізації до 10%. Жоден цивілізований інвестор не зможе прийти в Україну, оскільки йому доведеться конкурувати за фахівців та просто робочі руки в умовах, коли хтось може платити в 1,5 раза вищу зарплату, використовуючи оптимізацію оподаткування”, – підкреслив Ростислав Шурма.

Також в рамках антикорупційної податкової реформи, як повідомив заступник голови ОП, пропонується скасувати виплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), мінімальна ставка якого наразі складає 22%. Як один з ініціаторів концепції реформування, Шурма вважає недоречною сплату пропорційних внесків без урахування фактичних виробничих ризиків.

“Ця цифра теж має бути в районі від 10% до 15%, а додаткові послуги мають купуватись роботодавцем як звичайне комерційне страхування… Ризики відрізняються в сотні разів, як і травми – з точки зору вартості й можливості настання. Тому вартість такої страховки десь буде близько 0,1%, а десь сягатиме 12%”, – пояснив посадовець.

“Антикорупційна” податкова реформа, на думку її розробників, має знищити схеми з ухилення від оподаткування та мінімізації податкових зобов’язань, а також корупцію в податкових органах. Шляхом запровадження низьких ставок (на рівні 10%) розробники хочуть ліквідувати саму причину, через яку бізнес намагається уникнути сплати податків. Ідея реформи отримала значну підтримку у бізнес-колах. За словами співзасновника Центру економічного відновлення Андрія Длігача, про підтримку нової реформи заявили вже понад 50 бізнес-спільнот країни.