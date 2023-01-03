3 січня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 314 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 314 RUSSIAN AGRESSION

3 січня – Міжнародний день здоров'я душі та тіла, Свято сонного дня та День народження соломинки для коктейлів.

Православна церква вшановує пам'ять святої великомучениці Іуліанії, день пам'яті митрополита Київського та Всія Русі святителя Петра.

День народження соломинки для коктейлю

Соломинку для коктейлів називають найстарішим столовим приладом. Під час розкопок шумерських гробниць і міст археологи знайшли тонкі трубочки для напоїв, які виготовлялися зі срібла та золота. Вік цих предметів близько 3000 років до нашої ери.

Сучасна історія соломинки для коктейлів починається з Мартіна Стоуна. Якось до його напою потрапили волокна із натуральної житньої соломинки, які зіпсували смак. Щоб вирішити проблему, чоловік узяв олівець, обмотав його папером, щоб утворилася трубочка, та скріпив клеєм. Через неї було дуже зручно пити, але робити це треба було швидко. Папір намокав.

Стоун пішов далі і накрив папір парафіном. Тепер трубочка розмокала довше, але все одно він не встигав насолодитися смаком коктейлю. Одного разу Мартін отримав бандероль, на якій була яскрава поштова марка з манільського паперу. Він був дуже щільний і Стоун подумав, що з нього вийде хороша трубочка.

Її діаметр він зробив трохи меншою за розмір середньої лимонної кісточки. І 3 січня 1888 року запатентував власну ідею, а вже за 2 роки виробництво соломинок стало приносити прибуток.

Ще цього дня:

1918 – Одеса проголосила себе "тимчасово вільним містом";

1919 – Українська Національна Рада схвалила постанову про поєднання Західно-Української Народної Республіки з Українською Народною Республікою у Києві;

1924 – Через два роки після виявлення поховання єгипетського фараона Тутангамона британська експедиція знайшла головний скарб гробниці – кам'яний саркофаг фараона. Коли в лютому його відкрили, усередині була золота труна з мумією Тутангамона;

1925 – Беніто Муссоліні оголосив себе диктатором Італії;

1957 — Після 11 років розробок компанія Hamilton Watch представила перший у світі електронний годинник;

1959 - Через 218 років після відкриття європейцями і за 92 роки після придбання у Росії за ціною 2 центи за акр Аляска стала 49-м штатом США.

1961 - США відкликали дипломатичне визнання уряду Куби та закрили посольство в Гавані;

1992 – Єгипет, Сінгапур, Непал, Малайзія визнали незалежність України;

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини зі США.

Церковне свято

3 січня церква відзначає день пам'яті святої великомучениці Іуліанії. Дочка почесного язичника Африкана, народилася в Нікомідії. У дев'ятирічному віці була заручена з Єлевсієм. Маючи глибокий розум і схильну до добра душу, свята Іуліанія зрозуміла примарність та обман язичницької віри. Дівчина таємно прийняла святе Хрещення.

Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько почав умовляти її не порушувати давніх заручин, але, не добившись бажаного, став жорстоко її бити.

Потім Африкан віддав дочку на суд єпарху міста, ним був Єлевсій, колишній наречений Іуліанії. Єлевсій палко просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Але Іуліанія відмовилася і вирішила прийняти муки.

Святу довго і жорстоко катували, але після кожних тортур вона отримувала від Бога зцілення та нові сили. Катування відбувалися при великому скупченні людей, які бачачи непохитність і мужність святої діви, чудові зцілення її від ран, увірували в Христа.

Переконавшись у цілковитій безуспішності спроб відвернути святу діву від її Небесного Нареченого, Єлевсій засудив Іуліанію до смерті. Сповідниця ухвалила вирок з радістю і прославила Господа, який сподобив її прийняти мученицький вінець.

Страта святої мучениці Іуліанії відбулася 304 року.

Іменини: Уляна, Михайло, Микита, Петро.