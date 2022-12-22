Держприкордонслужба України повідомила Рогозіна про незаконний перетин кордону

Державна прикордонна служба України встановила факт незаконного перетину кордону експрезидентом "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним, повідомляється на сайті Держприкордонслужби.

"Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Рогозін Д. незаконно перетнув український кордон, та виявила його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області. Особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, тому цій особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші", - зазначено в повідомленні.

У Держприкордонслужбі також нагадали, що порушення державного кордону України спричиняє відповідальність.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Рогозіна було поранено внаслідок обстрілу в Донецьку. Пізніше факт поранення підтвердив сам Рогозін і його прессекретар.