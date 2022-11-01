1 листопада: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 251 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 251 RUSSIAN AGRESSION

1 листопада відзначають День вегана, Міжнародний день ароматичної свічки, День усіх святих та прощання з осінню.

Сьогодні в Україні відзначають День народження футбольного клубу "Динамо" (Київ), а в Європі - День заснування Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини.

День вегана

Міжнародний день вегана з'явився у 1994 році. Міжнародна спільнота вегетаріанців цього дня відзначала своє 50-річчя.

Суспільство було засноване Дональдом Вотсоном у 1944 році в Лондоні. І лише останні двадцять років замість звичного vegetarian у його назві почали використовувати слово vegan.

Причому між словами "вегетаріанець" та "веган" з'явилася істотна відмінність. Веганство практикує суворе вегетаріанство, виключає зі свого раціона компоненти тваринного походження. Якщо звичайний вегетаріанець відмовляється тільки від м'яса та риби, то веган не їсть ані яєць, ані сиру з молоком, ані меду тощо. Більше того, справжні вегани навіть не носять одяг зі шкіри, хутра, вовни та шовку.

День народження футбольного клубу "Динамо"

1 листопада 1927 року було створено київський футбольний клуб "Динамо". І хоча міжвідомча комісія у справах спілок Київського округу зареєструвала офіційно Статут спортивного пролетарського товариства "Динамо" Києва навесні того року, днем народження клубу є перший день листопада.

Ще цього дня:

1918 – Україна проголосила Західноукраїнську республіку. Початок боїв за Львів між поляками та українцями;

1939 – Було показано першого кролика, який народився після штучного запліднення;

1950 – Пуерто-ріканські націоналісти Гризеліо Торресола та Оскар Кольязо намагалися вбити президента США Гаррі Трумена;

1952 – США на атоле Еніветок уперше випробовують водневу бомбу;

1993 - Засновано Європейський Союз (столиця Брюссель);

1998 – Засновано Європейський суд з прав людини.

Церковне свято

Іванів день – це насамперед проводи осені. Назву день отримав тому, що саме 1 листопада відбулося перенесення мощей преподобного Івана Рильського – покровителя болгарського народу.

Іван народився наприкінці 9 століття у родині поселян у селі Скрино. Хлопчик рано втратив батьків і в дитинстві почав працювати пастухом. Якось господар стада побив його за те, що той втратив корову з телятком. Хлопчик звернувся з молитвою до Бога, і у відповідь з'явилося диво: пастух знайшов пропажу, а потім переніс теля через річку, ідучи водою, ніби сушею. Хазяїн, побачивши це, щедро нагородив юнака.

Пізніше Іван вступив послушником до одного з прилеглих монастирів, де навчився читати і писати, почав вивчати богословські книги. Через деякий час він прийняв чернечий постриг і усамітнився в лісі, оселившись у сплетеній з хмизу хатині.

Пізніше навколо печери Івана стали селитися паломники, які шукали самоти, і так виник монастир. Спочатку ченці жили у хатинах, потім звели храм та спорудили келії. Преподобний Іван став ігуменом обителі, наставляв братію прикладом праведного життя. Перед смертю святий обрав наступника, а сам пішов у печеру, де провів останні п'ять років життя.

День усіх святих

День усіх святих має язичницьке коріння. Близько двох тисяч років тому кельтські племена у цей час святкували прихід Нового року. Вважалося також, що душі померлих у цей день повертаються до своїх домівок і просять жертовної їжі у живих. У цей час давні римляни відзначали Фералії, присвячені пам'яті померлих. Так з'явився День усіх святих, який досі відзначається католицькою церквою 1 листопада.

Свято всіх святих спочатку відзначалося 13 травня. Цього дня у 609 році папа Боніфацій IV освячував римську ротонду, присвячену Богоматері та всім великомученикам церкви. За іншими джерелами це свято запровадив Римський папа Григорій IV у 835 році. Достеменно відомо лише, що на початку 11 століття його перенесли на 1 листопада. Тоді цей день присвячувався тим святим, які не мали свого свята упродовж року.

Іменини: Іван, Клеопатра, Леонтій та Фелікс.