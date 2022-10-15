15 жовтня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 234 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 234 RUSSIAN AGRESSION

15 жовтня відзначають Міжнародний день сільських жінок, Міжнародний день білої тростини, Міжнародний день миття рук і День втраченої дитини.

В Україні – День працівників целюлозно-паперової промисловості.

Православна церква вшановує пам'ять мученика Кипріана та мучениці Юстини.

Всесвітній день миття рук

Проблема немитих рук має катастрофічні наслідки, якщо розглядати її у світовому масштабі.

Через немиті руки в організм людини потрапляють збудники таких страшних захворювань, як холера, вірусна пневмонія, гепатит, грип і ГРВІ.

Тому Дитячий фонд ООН офіційно оголосив 15 жовтня Всесвітнім днем миття рук, який вперше відзначали у 2008 році у рамках проголошеного Генеральною Асамблеєю ООН Року санітарії. Тоді понад 120 мільйонів дітей у світі вимили руки з милом у більш ніж 70 країнах.

Мета масштабних акцій, що організуються цього дня за підтримки ООН – привернути увагу громадськості до необхідності цієї простої, але дуже важливої гігієнічної процедури як головного підходу до профілактики багатьох захворювань.

Міжнародний день сільських жінок

Зазначений день покликаний нагадати суспільству, наскільки багатьом ми завдячуємо сільським жінкам, наскільки важлива їхня праця.

Незважаючи на це, вони часто не мають можливості захистити своє право на землю, отримати доступ до життєво важливих послуг, таких як медичне обслуговування, кредити чи освіта. Їхній життєво важливий внесок у суспільне життя в багатьох країнах залишається непомітним.

Ідею проведення Всесвітнього дня сільських жінок було запропоновано на 4-й Жіночій конференції ООН, що відбулася 1995 року в Пекіні. Проведення цього дня розглядалося як практичний шлях здобуття громадського визнання та підтримки багатогранної ролі сільських жінок. У результаті було вирішено, що Всесвітній день сільських жінок відзначатиметься щорічно 15 жовтня.

День працівників целюлозно-паперової промисловості

Свято створено указом президента України у 2008 році. Щороку його відзначають у третю суботу жовтня.

Церковне свято

День пам'яті мученика Кипріана та мучениці Юстини

В Антіохії в ІІІ столітті жив язичницький мудрець Кипріан, який продав душу за знання князю темряви. Використовуючи темні сили, він допомагав тим, хто потребував допомоги. Якось прийшов до нього юнак і розповів про нерозділене кохання до християнки Юстини. Дівчина відкинула його, сказавши, що вже має нареченого – Христа, і тільки йому готова служити.

Кипріан тричі посилав бісів для спокуси Юстини, і тричі вони зазнали поразки. Після цього він наслав хвороби на її дім. Але молитвами та силою віри Юстина розвіяла бісівське наслання. Багато людей, побачивши це, повірили в Ісуса, зокрема й сам Кипріан. Покаявшись і хрестившись, він обрав такий праведний спосіб життя, що за рік став єпископом.

За часів гонінь на християн на початку IV століття Кипріан та Юстина були страчені в Нікомідії за наказом правителя.

Іменини: Андрій, Анна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Іван, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір.