Україна отримала першу із чотирьох обіцяних Німеччиною систем ППО Iris-T – ЗМІ

Україна отримала першу з чотирьох обіцяних Німеччиною систем протиповітряної оборони Iris-T. Передання відбулося у вівторок біля польсько-українського кордону, повідомляє видання Spiegel.

Таким чином, зазначає видання, федеральний уряд виконує обіцянку, надану канцлером Олафом Шольцом на початку червня. Також раніше міністр оборони Крістін Ламбрехт повідомляла про те, що постачання буде здійснено достроково. Раніше очікувалося, що перша передача відбудеться у листопаді.

За даними уряду Німеччини, система Iris-T є найсучаснішою системою ППО Німеччини. Комплекс наземного базування насамперед призначений для захисту цивільного населення шляхом відбиття повітряних атак.