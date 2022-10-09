Події

15:28 09.10.2022

Відомо про десятьох поранених дітей унаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на неділю, 6 жовтня в місті загинули 20 осіб

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Відомо про десятьох поранених дітей унаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на неділю, 6 жовтня в місті загинули 20 осіб

Голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух повідомив про десятьох поранених дітей унаслідок обстрілу Запоріжжя в ніч на неділю.

"Вночі ворог завдав удару по Запоріжжю дванадцятьма ракетами Х-22 і Х-59, запущеними з літаків. Руйнувань зазнали житлові будинки в мирному кварталі. В результаті відомо про 12 загиблих і 87 поранених, десять з яких - діти. Наразі роботи з ліквідації наслідків тривають, а рятувальники продовжують діставати людей з-під завалів", - повідомив у телеграм-каналі голова ОВА.

Старух також уточнив, що внаслідок обстрілу, який ворог здійснив у четвер, 6 жовтня, загинули 20 українців.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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