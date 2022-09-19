Події

09:13 19.09.2022

Унаслідок обстрілів Запоріжжя пошкоджено будинки, приміщення навчального закладу – секретар міськради

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Унаслідок обстрілів Запоріжжя пошкоджено будинки, приміщення навчального закладу – секретар міськради

Унаслідок нічних обстрілів Запоріжжя пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також приміщення навчального закладу, повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Унаслідок нічних обстрілів міста ушкоджень зазнали багатоповерхівки і приміщення закладу освіти. В цих будівлях повилітали шибки. Також постраждали будинки приватного сектора. В них вибито вікна та пошкоджено покрівлю", - написав Куртєв у телеграм-каналі в понеділок.

На місцях обстрілів уже працюють відповідні служби.

 

Теги: #запоріжжя #обстріл

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