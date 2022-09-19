Унаслідок обстрілів Запоріжжя пошкоджено будинки, приміщення навчального закладу – секретар міськради

Унаслідок нічних обстрілів Запоріжжя пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, а також приміщення навчального закладу, повідомляє секретар міської ради Анатолій Куртєв.

"Унаслідок нічних обстрілів міста ушкоджень зазнали багатоповерхівки і приміщення закладу освіти. В цих будівлях повилітали шибки. Також постраждали будинки приватного сектора. В них вибито вікна та пошкоджено покрівлю", - написав Куртєв у телеграм-каналі в понеділок.

На місцях обстрілів уже працюють відповідні служби.