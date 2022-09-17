17 вересня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 206 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 206 RUSSIAN AGRESSION

17 вересня в Україні та світі відзначають День безпеки пацієнтів, ще в Україні сьогодні День винахідника та раціоналізатора, День працівників цивільного захисту (День рятівника), День фармацевтичного працівника та День працівника страхового ринку. У Австралії – День громадянства, а в США – День Конституції.

Православна церква вшановує пам'ять пророка Мойсея Боговидця, свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина".

День міста святкує Кропивницький.

День безпеки пацієнтів

Головна мета цього дня – гарантувати безпеку пацієнтів у всьому світі. Дату встановили у Женеві на засіданні 72-ї сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я.

День рятівника

День рятівника України – професійне свято всіх працівників Міністерства надзвичайних ситуацій України.

До 2008 року в Україні було відоме як День працівників цивільного захисту та відзначалося з 2004 року. Ще раніше (із середини 1990-х до 2004 року) в Україні щороку відзначалися окремо два свята: 29 січня – День працівників пожежної охорони та щоостанньої суботи жовтня – День рятівника. За десятиліття Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України (МНС) запропонувало, а глава держави Віктор Ющенко схвалив пропозицію перейменувати об'єднаний День працівників цивільного захисту на День рятівника.

Цей день набув особливого значення під час війни, яку розв'язала РФ проти України, оскільки співробітники ДСНС щодня змушені ліквідувати наслідки прильотів і рятувати мирних жителів, які стають жертвами агресії Росії.

День винахідника та раціоналізатора України.

Було створено у 1994 році указом президента України. Випадає на третю суботу вересня. Головна його мета – підтримати людей, які запроваджують нові технології, проводять селекцію тварин і рослин, знаходять нові методи боротьби із захворюваннями.

День фармацевтичного працівника

День фармацевта відзначають із 1999 року. Це професійне свято не лише для виробників, а й для всіх аптекарів (провізорів), дистриб'юторів фармацевтичної продукції, співробітників організацій та установ, які здійснюють контроль за якістю лікарських засобів, зокрема Держінспекції з контролю якості лікарських засобів та її територіальних органів.

День працівника страхового ринку України

Професійне свято було встановлено у 1993 році.

Ще цього дня:

1919 – Оприлюднено звернення головного отамана військ УНР Симона Петлюри до населення соборної України з викладенням основних положень програми уряду УНР;

1920 - Армія УНР звільнила Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків;

1924 - У Женеві відкрито першу у світі приватну міжнародну школу, в якій на той час навчалося 8 учнів;

1939 - СРСР вступив у Другу світову війну на боці Німеччини, радянська Червона армія вторглася на територію Польщі, анексована Східна Галичина, Волинь, Західне Поділля та Західна Білорусія;

1944 - Союзники розпочали Голландську повітряно-десантну операцію, найбільш масштабну у світовій історії;

1989 – У Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні "Червона рута".

1991 – Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду обіймав Віталій Масол як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (з 23 жовтня);

1993 – Останні підрозділи російських військ залишили територію Республіки Польща;

2003 - На острові Бірючий відбулася зустріч президентів України та Росії Леоніда Кучми та Володимира Путіна, на якій вони, зокрема, обговорили питання морського кордону в акваторії Азовського моря та Керченської протоки.

Церковне свято

Православна церква відзначає свято ікони Божої Матері "Неопалима Купина", яким вшановується святий пророк Мойсей. За переказами, він побачив Купину — терновий кущ, що дивом уцілів від полум'я. Люди сприйняли це як знак спасіння людського роду Сином Божим, народженим від Діви Марії. Відтоді іконі моляться за захист від пожеж. Навіть існувало повір'я: щоб зупинити пожежу, треба з цією іконою тричі обійти навколо будівлі, що горить.

Походження традиційного зображення Богородиці "Неопалимої Купини" достеменно не відоме. Появу сюжету ікони нерідко пов'язують із монастирем святої Катерини біля гори Синай, у якому була каплиця на честь Неопалимої Купини.

Іменини: Павло, Михайло, Костянтин.