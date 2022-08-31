Посол Корнійчук: ми вдячні Ізраїлю за гуманітарну допомогу, але для перемоги нам потрібна зброя

Держава Україна вдячна Ізраїлю за гуманітарні ініціативи та засоби захисту, однак запит на оборонне озброєння, без якого перемога неможлива, досі без відповіді. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв’ю «Лучшему радио. Израиль».

"Станом на сьогодні вся військово-технічна допомога Ізраїлю Україні звелась до двох траншів. Перший був, здається, у травні, були поставки однієї тисячі касок та бронежилетів, підкреслено синього кольору - для поліції та правоохоронних органів. І другий транш такого ж розміру відбувся за два дні до візиту президента США. Мовляв для того, щоб не казали, що Ізраїль не допомагає Україні взагалі. Це так сприйняли в Україні. Ми вдячні за допомогу, але ми готові платити за те, що нам справді необхідно. А нам потрібна захисна зброя, наприклад ППО. Нам для перемоги потрібна зброя", - підкреслив Євген Корнійчук.

Посол також назвав аморальною позицією співпраці з державою-терористом.

"Я розумію, що для Ізраїля важлива співпраця з рф на сирійському кордоні, що євреї в росіі будуть піддаватися утискам і для них закриють кордон.. ця співпраця на сирійському кордоні трансформована для мене у просту логіку: ми співпрацюємо з одними терористами - рф, проти інших терористів - Ірану, і ми отримуємо особисту вигоду, саме тому не можемо допомагати Україні. Це звучить цинічно, українцям боляче це бачити. Але я переконаний, що Ізраїль є частиною західного світу і він повинен відкрито підтверджувати свою відданість демократії", - сказав він.

Разом з тим, глава диппредставництва нагадав, що українське керівництво висловило невдоволення черговою відмовою Ізраїлю приймати участь у Кримській платформі. «Цьогоріч участь у цій платформі є підтвердженням іноземними державами незалежності і територіальної цілісності України - з урахуванням широкомасштабної агресії рф. Тому невдоволення Києва присутнє. Я, як посол, бажав би, щоб відносини між Україною та Ізраїлем були більш конструктивними та більш високого рівня», - зазначив він.

Посол подякував ізраїльській стороні за ініціативу першої леді Міхал Герцог з підготовки українських психологів та численні гуманітарні проекти.