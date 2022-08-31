Події

18:02 31.08.2022

Посол Корнійчук: ми вдячні Ізраїлю за гуманітарну допомогу, але для перемоги нам потрібна зброя

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Держава Україна вдячна Ізраїлю за гуманітарні ініціативи та засоби захисту, однак запит на оборонне озброєння, без якого перемога неможлива, досі без відповіді. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв’ю «Лучшему радио. Израиль».

"Станом на сьогодні вся військово-технічна допомога Ізраїлю Україні  звелась до двох траншів. Перший був, здається, у травні, були поставки однієї тисячі касок та бронежилетів, підкреслено синього кольору - для поліції та правоохоронних органів. І другий транш такого ж розміру відбувся за два дні до візиту президента США. Мовляв для того, щоб не казали, що Ізраїль не допомагає Україні взагалі. Це так сприйняли в Україні. Ми вдячні за допомогу, але ми готові платити за те, що нам справді необхідно. А нам потрібна захисна зброя, наприклад ППО. Нам для перемоги потрібна зброя", - підкреслив Євген Корнійчук.

Посол також назвав аморальною позицією співпраці з державою-терористом.

"Я розумію, що для Ізраїля важлива співпраця з рф на сирійському кордоні, що євреї в росіі будуть піддаватися утискам і для них закриють кордон.. ця співпраця на сирійському кордоні трансформована для мене у просту логіку: ми співпрацюємо з одними терористами - рф, проти інших терористів - Ірану, і ми отримуємо особисту вигоду, саме тому не можемо допомагати Україні. Це звучить цинічно, українцям боляче це бачити. Але я переконаний, що Ізраїль є частиною західного світу і він повинен відкрито підтверджувати свою відданість демократії", - сказав він.

Разом з тим, глава диппредставництва нагадав, що українське керівництво висловило невдоволення черговою відмовою Ізраїлю приймати участь у Кримській платформі. «Цьогоріч участь у цій платформі є підтвердженням іноземними державами незалежності і територіальної цілісності України - з урахуванням широкомасштабної агресії рф. Тому невдоволення Києва присутнє. Я, як посол, бажав би, щоб відносини між Україною та Ізраїлем були більш конструктивними та більш високого рівня», - зазначив він.

Посол подякував ізраїльській стороні за ініціативу першої леді Міхал Герцог з підготовки українських психологів та численні гуманітарні проекти.

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