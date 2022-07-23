Події

19:12 23.07.2022

Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

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Окупанти обстріляли передмістя ракетами С-300 у суботу вранці

Російські окупаційні війська обстрілювали передмістя Запоріжжя у суботу вранці ракетами С-300, повідомив в ефірі загальнонаціонального телеканалу голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Як зазначив Старух, у суботу вранці ракетними ударами атакували громади на правому березі Дніпра, розташовані біля Запоріжжя. Ворог обстрілював запорізькі території ракетами зенітно-ракетного комплексу С-300.

У результаті ракетної атаки люди не постраждали, "зачепило" об'єкти інфраструктури, є руйнування.

У п'ятницю ввечері передмістя Запоріжжя також зазнало ворожих обстрілів - із РСЗВ "Град" були атаковані с. Малокатеринівка та Канівське, розташовані поблизу Запоріжжя. Частина ракет потонула у р. Дніпро. Постраждалих і руйнувань немає.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька_область

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