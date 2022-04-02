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17:10 02.04.2022

Кабмін відшкодовуватиме вартість знищеного житла площею до 150 кв м

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Кабмін відшкодовуватиме вартість знищеного житла площею до 150 кв м

Кабінет Міністрів України компенсуватиме вартість знищеного житлового фонду площею до 150 кв.м., відповідну заявку слід подавати через застосунок "Дія", повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

"Прийнято відповідне рішення про відшкодування знищеного житлового фонду, житлового майна, але для цього потрібно зайти в застосунок "Дія", вибрати там опцію "Послуги" і в цих "Послугах" подати заяву на відшкодування знищеного житлового майна. До 150 метрів уряд буде відшкодовувати або різницю, якщо ваша житлова площа знищеного будинку або квартири становила понад 150 метрів", - сказав Арестович на брифінгу в суботу.

Раніше про можливість отримання компенсації за втрату житла через бойові дії через мобільний застосунок "Дія" повідомив президент України Володимир Зеленський. "Як я і обіцяв, держава відшкодує втрату будинку або квартири внаслідок бойових дій. Кожен наш громадянин, кожна громадянка вже може подати відповідну заявку в "Дію", - повідомив Зеленський у відеозверненні 28 квітня.

Водночас глава держави не заявляв про будь-які обмеження щодо площі нерухомості, яку буде відшкодовано. "Держава компенсує кожен метр втраченої нерухомості", - сказав Зеленський.

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