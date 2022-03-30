Заява МЗС України: ВМС РФ у Чорному морі використовують безконтрольні дрейфуючі міни, захоплені у Севастополі у 2014 році, вони загрожують цивільному судноплавству

Міністерство закордонних справ України заявляє, що з початку широкомасштабної агресивної війни проти України Російська Федерація посилює протиправну діяльність своїх Військово-морських сил у Чорному морі - використовує безконтрольні дрейфуючі боєприпаси.

"Окрім захоплення і знищення цивільних морських суден, бомбардування території України з моря, Росія вигадала новий спосіб морського розбою, яким є використання морських мін як безконтрольних дрейфуючих боєприпасів. Саме такі дрейфуючі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року поблизу узбережжя Туреччини та Румунії", - йдеться у повідомленні, оприлюдненому у вівторок увечері.

Зазначається, що за результатами проведеної ідентифікації встановлено, що це морські міни, які на початок 2022 року не перебували на обліку Військово-Морських сил ЗСУ.

"Ці міни були захоплені збройними силами РФ у 2014 році під час військового вторгнення та тимчасової окупації Росією українського міста Севастополя. Отже, Росія, використовуючи морські міни із захоплених у 2014 році військових складів, свідомо вдається до провокацій та дискредитації України перед міжнародними партнерами", - йдеться у заяві.

Також зазначається, що такими діями держава-агресор прагне приховати свою незаконну діяльність у Чорному морі, що протирічить принципам та нормам міжнародного морського та гуманітарного права, та ухилитись від відповідальності за воєнні злочини і морський розбій.

МЗС України зазначає, що свідоме використання Росією дрейфуючих морських мін перетворює їх на де-факто зброю невибіркової дії, яка загрожує насамперед цивільному судноплавству та людському життю на морі у всій акваторії не лише Чорного та Азовського морів, а й Керченської та Чорноморських проток.

"Відповідальність за використання дрейфуючих морських мін, а також за їх непередбачувані наслідки лежить виключно на Російській Федерації та її Військово-морських силах. Україна наполягає на притягненні Росії до міжнародної відповідальності за вчинення протиправних дій у Чорному морі, воєнні злочини і, зокрема, використання морських мін як зброї невибіркової дії, яка безконтрольно поширюється акваторією Чорного моря", - йдеться у заяві.

"Про використання Росію дрейфуючих мін у Чорному морі Україна, дотримуючись своїх міжнародних зобов’язань, сповістила Міжнародну морську організацію, зокрема під час позачергової сесії Ради та у рамках Юридичного комітету ІМО, а також міжнародних партнерів каналами міжнародної автоматизованої системи безпеки навігації на морі (НАВТЕКС)", - повідомили у МЗС України.