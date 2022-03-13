Події

17:02 13.03.2022

Поїзна бригада обстріляного евакуаційного поїзда разом із 2,5 тис. евакуйованих мешканців Лимана благополучно виїхала до Львова - голова УЗ

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Бригада обстріляного вночі поїзда разом із 2,5 тис. мешканців Лимана та сусідніх міст благополучно виїхала та прямує до Львова, про це у своєму Телеграм-каналі заявив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

"Дякуємо всій команді залізничників та владі за злагоджену роботу! Доки залізничники оглядали та ремонтували шляхи, ДСНС розгорнули польову кухню та нагодували наших громадян гарячим обідом", - написав він.

За словами Камишіна, поранена провідниця наразі перебуває у лікарні Слов'янська.

Джерело: https://t.me/zalizni_zminy/259

Теги: #поїзд #ситуація #обстріл
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