У Василькові йдуть запеклі бої на центральній вулиці – мер

Запеклі бої точаться на центральній вулиці Василькова – вул.Декабристів, повідомила мер міста в ефірі телеканалу "Рада" вночі у суботу.

"Вона (вулиця – ІФ) повністю зайнята боями. На щастя, є хороша інформація, яку я не можу озвучувати в ефірі", - зазначила Баласянович.

За її словами, до збройних сил України йде величезна допомога.

"І ми бачимо, що ми переможемо, і наше славне місто Васильків вистоє обов'язково у цій битві", - наголосила мер.

Вона повідомила, що з українського боку є втрати: "багато поранених, є, на жаль, "200-ті".

"Але обов'язково ми віримо у своїх воїнів і переконані, що і Васильків, і Київ, і всі інші українські міста обов'язково встоять і дуже швидко ми матимемо перемогу", - заявила Баласянович.