Українські автоперевізники, які не мають можливості повернутися в Україну через закриття КПП на кордоні з Білоруссю, можуть повернутися через Польщу

Українські автоперевізники, які мали в'їхати в Україну через Білорусь і Росію, можуть повернутися в Україну через Польщу, з якою досягнуто відповідної домовленості, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"До уваги українських перевізників, які не можуть повернутися в Україну через закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Ми домовилися з нашими колегами з Міністерства інфраструктури Республіки Польща, які висловили готовність пропустити через свою територію всі українські транспортні засоби, які мали в'їхати в Україну через Білорусь та РФ з Литви, Латвії та Естонії", - наголошується в повідомленні в Телеграм-каналі міністерства.

Для пропуску авто без відповідних дозволів перевізники мають надати свої дані для передачі польській стороні.

У Мінінфраструктури просять перевізників негайно надати інформацію про транспортні засоби за посиланням на гугл-форму (https://forms.gle/bhMmDDetQAse7ZEj8).