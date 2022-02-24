Події

19:27 24.02.2022

Українські автоперевізники, які не мають можливості повернутися в Україну через закриття КПП на кордоні з Білоруссю, можуть повернутися через Польщу

1 хв читати
Українські автоперевізники, які не мають можливості повернутися в Україну через закриття КПП на кордоні з Білоруссю, можуть повернутися через Польщу

Українські автоперевізники, які мали в'їхати в Україну через Білорусь і Росію, можуть повернутися в Україну через Польщу, з якою досягнуто відповідної домовленості, повідомило Міністерство інфраструктури України.

"До уваги українських перевізників, які не можуть повернутися в Україну через закриття пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Ми домовилися з нашими колегами з Міністерства інфраструктури Республіки Польща, які висловили готовність пропустити через свою територію всі українські транспортні засоби, які мали в'їхати в Україну через Білорусь та РФ з Литви, Латвії та Естонії", - наголошується в повідомленні в Телеграм-каналі міністерства.

Для пропуску авто без відповідних дозволів перевізники мають надати свої дані для передачі польській стороні.

У Мінінфраструктури просять перевізників негайно надати інформацію про транспортні засоби за посиланням на гугл-форму (https://forms.gle/bhMmDDetQAse7ZEj8).

Теги: #автоперевізники
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:20 09.02.2022
Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

Українські автоперевізники отримають 12 тис. литовських дозволів

19:03 14.09.2020
Автоперевізники просять владу врегулювати галузеві проблеми й погрожують загальнодержавним страйком

Автоперевізники просять владу врегулювати галузеві проблеми й погрожують загальнодержавним страйком

21:11 06.07.2020
Автобусний перевізник Ecolines запускає рейси з Києва в Москву і Санкт-Петербург

Автобусний перевізник Ecolines запускає рейси з Києва в Москву і Санкт-Петербург

11:04 13.05.2020
Автоперевізники в центрі Києва вимагають відновлення міжміських пасажирських перевезень

Автоперевізники в центрі Києва вимагають відновлення міжміських пасажирських перевезень

14:10 24.10.2018
"Батьківщина" не дозволить прийняти законопроект, що загрожує офіційному ринку таксі, - Тимошенко

"Батьківщина" не дозволить прийняти законопроект, що загрожує офіційному ринку таксі, - Тимошенко

17:16 30.06.2016
Угорщина збільшила квоти для українських автоперевізників

Угорщина збільшила квоти для українських автоперевізників

17:41 22.02.2016
Автоперевізники проведуть попереджувальну акцію біля Мініфраструктури з вимогою вирішити питання транзиту через РФ

Автоперевізники проведуть попереджувальну акцію біля Мініфраструктури з вимогою вирішити питання транзиту через РФ

15:46 18.03.2015
Українські автоперевізники наполягають на терміновому перегляді тарифів на автобусні перевезення

Українські автоперевізники наполягають на терміновому перегляді тарифів на автобусні перевезення

17:18 21.05.2014
Автоперевізники вимагають конкретного плану дій щодо вирішення проблем галузі - ФРТУ

Автоперевізники вимагають конкретного плану дій щодо вирішення проблем галузі - ФРТУ

10:56 19.06.2013
Уряд України має намір посилити відповідальність за порушення автоперевізниками вагових нормативів

Уряд України має намір посилити відповідальність за порушення автоперевізниками вагових нормативів

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Байден заявив, що лідери G7 згодні впроваджувати "нищівний" пакет санкцій проти РФ

Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі облдержадміністрацій

ОГТСУ призупинив роботу двох ГРС у Луганській та Харківській областях

Канцлер ФРН закликав Путіна вивести війська з України та припинити бойові дії

Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС – одна із найсерйозніших загроз для Європи сьогодні - Подоляк

ОСТАННЄ

Головком ЗСУ подякував українцям за спротив російській армії

Байден заявив, що лідери G7 згодні впроваджувати "нищівний" пакет санкцій проти РФ

Зеленський підписав указ про створення військових адміністрацій на базі облдержадміністрацій

Лідери ЄС на позачерговому саміті схвалять другий пакет санкцій для РФ і почнуть роботу над наступним

ООН залишається і продовжує роботу в Україні – координатор з гуманітарних питань Лубрані

ОГТСУ призупинив роботу двох ГРС у Луганській та Харківській областях

Канцлер ФРН закликав Путіна вивести війська з України та припинити бойові дії

Захоплена росіянами Чорнобильська АЕС – одна із найсерйозніших загроз для Європи сьогодні - Подоляк

Митрополит УПЦ (МП) Онуфрій закликав Путіна припинити війну проти України

Енергосистема України працює стабільно, Каховська ГЕС відключена від неї – "Укренерго"

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА