Програму "єПідтримка" буде розширено на осіб старше 60 років найближчим часом і може бути розширено на підлітків - нарада у президента

Найближчим часом на засіданні Кабінету Міністрів буде ухвалено рішення про можливість використання коштів за програмою "єПідтримка" вакцинованими особами старше 60 років.

Як повідомляється на сайті президента України в понеділок, про це йшлося на селекторній нараді щодо протидії поширенню коронавірусу, яка відбулася під головуванням глави держави.

Крім того, Міністерство освіти і науки України надало на нараді пропозиції щодо розширення програми на дітей 14-18 років. "Зокрема, з'явиться можливість використовувати ці кошти на позашкільну освіту", - йдеться в повідомленні.

Також опрацьовується рішення про таку можливість для дітей віком 12-14 років.

Як повідомлялося, 19 грудня в повноцінному режимі (а певний час до цього - в тестовому) було запущено програму "єПідтримка", в рамках якої кожен українець, котрий отримав дві дози вакцини від COVID-19, зможе отримати 1 тис.грн на спорт, подорожі та відвідування культурних закладів або купівлю книжок.

Було анонсовано розширення програми з другої половини січня 2022 року на людей старше 60 років – вони зможуть витратити ці гроші на придбання ліків.

За умовами програми, одержувач має бути зареєстрований у застосунку "Дія", а виплата здійснюватиметься через один з уповноважених банків. Кошти надаються на 4 місяці з моменту отримання і можуть бути витрачені і офлайн (під час безготівкового розрахунку смартфоном), і онлайн. Програма розрахована на рік, до 18 грудня 2022 року.

У другому-третьому кварталі 2022 року очікується запуск альтернативного офлайн-механізму для отримання таких виплат для тих, хто не має смартфону.