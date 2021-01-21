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19:09 21.01.2021

Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

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Клименко: У собственника сгоревшего дома престарелых в Харькове было еще одно такое же заведение и тоже без документов

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заверяет, что после установления местонахождения собственника дома престарелых в Харькове, где при пожаре в четверг погибло 15 человек, он будет задержан.

"Это частный дом. Мы установили собственника дома, который сдал его в аренду. Этого собственника проверяем на наличие у него нескольких таких собственных домов, которые также возможно были переоборудованы в дома для пожилых людей",- сказал глава Нацполиии.

По его словам, в настоящий момент установлен еще один такой дом, в котором находилось 24 пожилых человека.

"На этот дом также нет соответствующих документов. Как только мы установим этого гражданина, он будет сразу залержан", - заверил Клименко.

Он сообщил, что полиция проверяет все возможные адреса пребывания этого человека.

Теги: #дом_престарелых
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