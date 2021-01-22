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20:40 22.01.2021

Задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых объявлено о подозрении – прокуратура

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Задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых объявлено о подозрении – прокуратура

Четверым задержанным после пожара в харьковском нелегальном доме престарелых, в результате которого погибли 15 человек объявлено о подозрении в нарушении требований пожарной безопасности (ч.2 ст.270 УК Украины), сообщил пресс-секретарь облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

"Среди подозреваемых - владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, арендатор дома и его жена - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, а также администратор, который координировал работу пансионата и при этом официально не был там трудоустроен. Указанные четыре человека задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Прокуратура будет ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", - сказал Чубенко в пятницу вечером.

По его словам, избрание мер пресечения планируется в субботу в Киевском райсуде Харькова.

Чубенко также сообщил, что по данным досудебного следствия, арендатор дома и его жена являются основателями общественной организации, цель которой - "содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов". Месяц пребывания в учреждении в среднем стоил 15 тыс.грн.

Следственные действия в рамках уголовного производства продолжаются. Правоохранители допрашивают других работников нелегального дома престарелых, где произошел пожар, а также свидетелей. Проверяются различные версии возникновения пожара, в том числе поджог, неосторожное обращение с огнем в быту и электроприборами, а также короткое замыкание.

Как сообщалось, 21 января днем в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

По информации генпрокурора Ирины Венедиктовой в порядке ст.208 УПК Украины были задержаны владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.

Теги: #задержанные #подозрение #харьков #дом_престарелых
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