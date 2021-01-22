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00:43 22.01.2021

Задержаны трое подозреваемых в возникновении пожара в доме престарелых в Харькове

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Задержаны трое подозреваемых в возникновении пожара в доме престарелых в Харькове

Правоохранители задержали троих человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и гибели 15 человек в Харьковском доме престарелых накануне в четверг, сообщила пресс-служба Харьковской прокуратуры.

"Среди задержанных личность, которой принадлежит дом, где произошел пожар, арендатор этого здания и администратор указанного учреждения", - говорится в сообщении.

Причастность задержанных к работе этого дома подтверждают свидетели, протокол осмотра места происшествия, а также другие документы.

В настоящее время устанавливается местонахождение других лиц, причастных к работе дома престарелых, а также по месту жительства задержанных и других лиц, причастных к работе указанного учреждения проводятся неотложные следственные действия.

Досудебное расследование продолжается, выполняются первоочередные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного уголовного преступления.

Как сообщалось, в 15:03 в Харькове в двухэтажном жилом доме по ул.Нижняя Гиевская, 150-б, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы.

Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован. Сейчас спасатели и полицейские обследуют помещения, расположенные на втором этаже здания.

Событие классифицировано как чрезвычайная ситуация государственного уровня, сообщили в ГСЧС.

Теги: #подозреваемые #украина #харьков #дом_престарелых
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