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15:09 16.11.2021

В Днепре в доме престарелых от угарного газа погибли 5 человек - полиция

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В Днепре в доме престарелых от угарного газа погибли 5 человек - полиция

Пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет погибли в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр, сообщает полиция Днепропетровской области во вторник.

"В одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Тело погибших направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержан администратор дома престарелых.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие, назначены экспертизы.

Теги: #погибшие #днепр #пожар #дом_престарелых
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