В Днепре в доме престарелых от угарного газа погибли 5 человек - полиция

Пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет погибли в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр, сообщает полиция Днепропетровской области во вторник.

"В одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Тело погибших направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержан администратор дома престарелых.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие, назначены экспертизы.