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20:06 21.01.2021

Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

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Генсек Совета Европы Бурич соболезнует в связи с гибелью людей при пожаре в харьковском доме престарелых

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич соболезнует в связи с гибелью 15 пожилых людей при пожаре в частном доме престарелых в Харькове в четверг.

"Я глубоко опечалена гибелью людей в результате сегодняшнего трагического пожара в доме престарелых в Харькове. От имени Совета Европы приношу искренние соболезнования семьям погибших и народу Украины и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - обнародовал соболезнования Бурич в четверг на странице в Твиттере пресс-секретарь организации Даниэл Холтген (Daniel Holtgen).

Как сообщалось, в 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, предварительно переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 госпитализированы. Площадь пожара составила 100 кв.м. В 16.14 пожар был локализован, в 16:53 потушен.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрированы никакие учреждения соцзащиты.

Теги: #харьков #дом_престарелых
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