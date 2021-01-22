Генпрокурор сообщила о задержании четырех подозреваемых в возникновении пожара в харьковском доме престарелых

Правоохранители задержали четверых человек по подозрению в нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем возникновение пожара и гибель 15 человек в харьковском доме престарелых 21 января, сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Смертельный пожар в Харькове - задержаны 4 человека. Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами", - написала Венедиктова на своей странице в Facebook.

В рамках уголовного производства по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей в порядке ст.208 задержан владелец домовладения, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома и его супруга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

Всем задержанным готовятся сообщения о подозрении и ходатайства об избрании меры пресечения.

"На данном этапе установлено, что задержанные супруги являются учредителями общественной организации, целью деятельности которой является содействие проведению оздоровительной любительской, культурной деятельности, направленной на удовлетворение и защиту законных интересов ее членов, которая вероятно использовалась для прикрытия деятельности, связанной с уходом за пожилыми людьми. Стоимость пребывания в пансионате "Золотое время" в среднем составляла 15 тыс. грн", - отметила генпрокурор.

Кроме того, на здание, в котором функционировал пансионат для пожилых, отсутствуют документы на ввод в эксплуатацию. Также к зданию без получения специальных разрешений было подключено электро- и газоснабжение (путем подключения от коммуникаций дома, который надлежащим образом оформлен).

"Во время первоочередных следственных действий в соседнем официально оформленном доме установлена также деятельность так называемого "реабилитационного центра" для алко- и наркозависимых. Основание их пребывания и точное количество устанавливается", - добавила Ведениктова.

Генпрокурор отметила, что проверяются три основные версии: пожар возник в результате поджога (занесение постороннего огня); пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем в быту и электроприборами; пожар возник из-за замыкания электросети.

Следственные действия продолжаются, правоохранители допрашивают других сотрудников пансионата, свидетелей, проводят обыски и осмотр места происшествия с привлечением экспертов.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины создал Государственную комиссию, которая займется выяснением причин пожара в харьковском доме престарелых.

В 15:03 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. В доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли, 11 пострадали.

Площадь пожара составила 100 кв.м.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

ГБР начало расследование по факту служебной халатности сотрудников ГСЧС во время проверок в частном доме престарелых в Харькове.