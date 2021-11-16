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18:13 16.11.2021

В днепровском частном доме престарелых, где произошел пожар, проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных - Денисова

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В днепровском частном доме престарелых, где произошел пожар, проживало 30 человек, из которых 23 лежачих больных - Денисова

В днепровском частном доме престарелых "Тепло любимых", где при пожаре погибли пятеро женщин, всего проживало 30 человек, из которых 23 - лежачие больные, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"По моему поручению региональный представитель уполномоченного ВР по правам человека в Днепропетровской области Татьяна Кокшарова посетила частный дом престарелых "Тепло любимых" в городе Днепр, где сегодня произошел пожар, в результате которого погибли пять женщин. В доме проживало 30 человек в возрасте от 75 до 89 лет, из которых 23 лежачих больных. Как было установлено работником Секретариата уполномоченного, на втором этаже здания, где находились лежачие больные, произошло замыкание электрической проводки", - написала омбудсмен на своей странице в Facebook во вторник.

Она отметила, что пострадавшим предоставлена необходимая медпомощь, в госпитализации они не нуждаются. Также в настоящее время пациентов транспортируют в другое здание учреждения.

"Хочу отметить, что в 2021 году сотрудниками Офиса уполномоченного осуществлен 41 мониторинговый визит национального превентивного механизма в частные учреждения разных типов. Из них - 29 к частным гериатрическим пансионатам с целью мониторинга соблюдения прав находящихся там лиц. В 90% таких визитов было зафиксировано нарушение противопожарных норм", - заявила Денисова.

Так, Денисова обратилась к министру социальной политики Украины Марине Лазебной и главам областных государственных администраций относительно необходимости обеспечения контроля за деятельностью указанных заведений в соответствии с действующим законодательством.

Ранее полиция Днепропетровской области сообщила, что пять женщин в возрасте от 75 до 89 лет погибли в частном доме престарелых в Центральном районе города Днепр.

"В одной из комнат на втором этаже дома, где обнаружены погибшие, произошло короткое замыкание и возгорание электропроводки. Женщины могли отравиться угарным газом. Тело погибших направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причины смерти", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержан администратор дома престарелых.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие, назначены экспертизы.

 

Теги: #омбудсмен #денисова #пожар #дом_престарелых
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