Спасатели ликвидировали пожар дома для престарелых в Киеве, эвакуировано 80 человек

В ночь на пятницу спасатели ликвидировали пожар на крыше дома престарелых в Подольском районе Киева, эвакуировано 80 человек, без пострадавших, сообщили в ГСЧС.

"12 марта в 5.51 в Подольском районе по ул. Лесозащитная, 11 б, в трехэтажном здании (размер 15х10 м) для престарелых "Серебряный век" на крыше возник пожар. В 6.55 пожар локализован на площади 100 м кв.", – говорится в утренней сводке на сайте ведомства в пятницу.

По информации ГСЧС на объекте находилось 65 человек пожилого возраста. "Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС и обслуживающим персоналом с верхних этажей эвакуированы на первый этаж 80 человек (из них 65 пожилых людей и 15 человек персонала)", – сказано в сообщении.

К тушению привлечены 35 человек и 8 единиц техники.