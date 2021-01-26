В Украине уже создано более 500 групп из работников ГСЧС и полиции для отработки домов престарелых и других подобных учреждений – Минрегион

Под председательством министра развития громад и территорий Украины Алексея Чернышева состоялось заседание Правительственной комиссии по расследованию причин пожара в нелегальном доме для престарелых в Харькове, в результате которого погибли 16 пожилых людей.

"В ходе заседания члены Комиссии заслушали доклады представителей Национальной полиции, Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Министерства социальной политики Украины о ходе проверок всех социальных учреждений по выявлению нарушений действующего законодательства в их работе, и наличия в Реестре поставщиков социальных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы Минрегиона, опубликованном во вторник.

В информации отмечается, что по состоянию на 26 января в Украине созданы 511 групп для отработки объектов, предоставляющих услуги по проживанию и/или содержанию пожилых людей, лиц с инвалидностью и других граждан группы риска, в составе работников подразделений ГСЧС и Нацполиции.

Члены правительственной комиссии приняли решение поручить соответствующим органам местной власти и министерствам продолжить данные проверки и провести работу над предложениями к действующему законодательству, которые сделают невозможным нарушения в работе социальных учреждений.

"Несмотря на все бюрократические препоны и сложности юридического поля, мы должны сделать все, чтобы обнаруженные нелегальные социальные учреждения, в том числе для пожилых людей, или перешли в правовое поле или прекратили свою работу. Анализируя действующее законодательство, мы уже сейчас понимаем, что без четко определенного механизма проверки таких учреждений, мы рискуем получить еще больший хаос и новые жертвы", - подчеркнул министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышев.

Члены правительственной комиссии также поручили Министерству социальной политики совместно с Министерством юстиции предложить механизм учета лиц, с которыми заключены или заключаются договоры пожизненного содержания и обмена такой информацией между уполномоченными органами исполнительной власти.

При этом Министерство социальной политики Украины также получило поручение совместно с Министерством цифровой трансформации Украины ускорить представление на рассмотрение правительства проекту постановления "О Реестре поставщиков и получателей социальных услуг".

Как сообщалось, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар. Погибли 16 человек. Как выяснилось, по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.