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09:26 20.03.2021

Четверо подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых останутся под стражей

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Четверо подозреваемых по делу о пожаре в харьковском доме престарелых останутся под стражей

Киевский районный суд Харькова 19 марта продлил меру пресечения четверым подозреваемым по делу о пожаре с многочисленными жертвами в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время".

"Всем четверым суд продлил содержание под стражей без определения залога", - сказал корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Как сообщалось, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых, возник пожар на втором этаже. По предварительной информации, в доме на момент пожара находилось 33 человека, 15 из них погибли.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Директор департамента соцзащиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага заявил, что по адресу, где произошел пожар, не зарегистрировано никаких учреждений соцзащиты.

В тот же день были задержаны владелец домовладения Славик Акопян, который сдал двухэтажное здание под пансионат, а также арендатор дома Вячеслав Кравченко и его супруга Ольга - директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением. Также задержан администратор Игорь Мирончук, который координировал работу пансионата, но официально не был там трудоустроен.

22 января всем четверым было объявлено о подозрении.

23 января Киевский райсуд Харькова избрал всем четверым меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

Теги: #дом_престарелых #арестованные #пожар #харьков
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