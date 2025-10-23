Оновлено Нацстратегію розвитку фінграмотності до 2030 року

Державні інституції, залучені до реалізації Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року, затвердили зміни до дорожньої карти її імплементації, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Оновлена Стратегія враховує виклики сьогодення, освітні потреби цільових груп, досвід реалізації освітніх ініціатив та успішну міжнародну практику. Це сприятиме ефективнішому досягненню стратегічних цілей з підвищення рівня фінансової грамотності населення України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що основні зміни в оновленій Стратегії стосуються перегляду строків виконання заходів, актуалізації обсягу робіт та списку відповідальних установ.

"Перегляд строків майже третини заходів Стратегії зумовлений кількома чинниками. По-перше, виникнення ризику недостатності ресурсів за підсумками першого року виконання Стратегії. На це вплинуло скорочення обсягів фінансування освітніх ініціатив через зміну пріоритетів донорів та/або переспрямування коштів на важливіші напрями, зокрема пов’язані з посиленням обороноздатності країни", - пояснили в Міносвіти.

Також, з огляду на підсумки 2024 року — першого року практичної реалізації Стратегії — ухвалено рішення розширити коло завдань за низкою заходів, що дасть змогу досягти кращого результату завдяки створенню ефективно таргетованих освітніх продуктів і розширенню охоплення програмами з фінансової грамотності, зокрема серед підприємців.

Зазначається, що найбільше відбулося змін у переліку заходів, що сприяє досягненню стратегічної цілі №1 "Якісна базова фінансова освіта".

"На сьогодні ця стратегічна ціль має найвищий пріоритет і містить найбільшу кількість заходів порівняно з іншими стратегічними цілями. Зокрема, додалися два нові заходи, що стосуються організації конкурсних змагань серед школярів, щоб мотивувати їх бути фінансово обізнаними. Це національний відбір European Money Quiz (найбільшого змагання з фінансової грамотності в Європі для дітей 13‒15 років) та конкурс бізнес-ідей серед учнів 9 класів за курсом "Підприємництво і фінансова грамотність", - розповіли в міністерстві.

До оновлення документа долучилися Національний банк України, Міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України та Державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

Як повідомлялося, розроблення та оновлення Стратегії відбувається в межах міжвідомчої робочої групи. Стратегію затверджено, а реалізацію розпочато у 2024 році. Заходи Стратегії спрямовані на потреби в підвищенні фінансової грамотності чотирьох цільових груп (діти та молодь, освітяни, широкі верстви дорослого населення та підприємці-початківці й представники малого бізнесу). Стратегія сприяє формуванню системного підходу до підвищення фінансової обізнаності населення України, що відповідає Рекомендаціям з фінансової грамотності Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та методологічним настановам Міжнародної мережі фінансової освіти.

За підсумками першого року реалізації Стратегії більш як половина заходів – 53%, або 42 заходи з 80, дорожньої карти Стратегії виконувались; успішно завершені — 6%, або 5 заходів; початок реалізації решти 41%, або 33 заходи, заплановано на наступні роки (із детальним звітом можна ознайомитися за посиланням).