13:25 23.10.2025

Оновлено Нацстратегію розвитку фінграмотності до 2030 року

Державні інституції, залучені до реалізації Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року, затвердили зміни до дорожньої карти її імплементації, повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"Оновлена Стратегія враховує виклики сьогодення, освітні потреби цільових груп, досвід реалізації освітніх ініціатив та успішну міжнародну практику. Це сприятиме ефективнішому досягненню стратегічних цілей з підвищення рівня фінансової грамотності населення України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що основні зміни в оновленій Стратегії стосуються перегляду строків виконання заходів, актуалізації обсягу робіт та списку відповідальних установ.

"Перегляд строків майже третини заходів Стратегії зумовлений кількома чинниками. По-перше, виникнення ризику недостатності ресурсів за підсумками першого року виконання Стратегії. На це вплинуло скорочення обсягів фінансування освітніх ініціатив через зміну пріоритетів донорів та/або переспрямування коштів на важливіші напрями, зокрема пов’язані з посиленням обороноздатності країни", - пояснили в Міносвіти.

Також, з огляду на підсумки 2024 року — першого року практичної реалізації Стратегії — ухвалено рішення розширити коло завдань за низкою заходів, що дасть змогу досягти кращого результату завдяки створенню ефективно таргетованих освітніх продуктів і розширенню охоплення програмами з фінансової грамотності, зокрема серед підприємців.

Зазначається, що найбільше відбулося змін у переліку заходів, що сприяє досягненню стратегічної цілі №1 "Якісна базова фінансова освіта".

"На сьогодні ця стратегічна ціль має найвищий пріоритет і містить найбільшу кількість заходів порівняно з іншими стратегічними цілями. Зокрема, додалися два нові заходи, що стосуються організації конкурсних змагань серед школярів, щоб мотивувати їх бути фінансово обізнаними. Це національний відбір European Money Quiz (найбільшого змагання з фінансової грамотності в Європі для дітей 13‒15 років) та конкурс бізнес-ідей серед учнів 9 класів за курсом "Підприємництво і фінансова грамотність", - розповіли в міністерстві.

До оновлення документа долучилися Національний банк України, Міністерство освіти і науки України, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Міністерство цифрової трансформації України та Державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

Як повідомлялося, розроблення та оновлення Стратегії відбувається в межах міжвідомчої робочої групи. Стратегію затверджено, а реалізацію розпочато у 2024 році. Заходи Стратегії спрямовані на потреби в підвищенні фінансової грамотності чотирьох цільових груп (діти та молодь, освітяни, широкі верстви дорослого населення та підприємці-початківці й представники малого бізнесу). Стратегія сприяє формуванню системного підходу до підвищення фінансової обізнаності населення України, що відповідає Рекомендаціям з фінансової грамотності Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) та методологічним настановам Міжнародної мережі фінансової освіти.

За підсумками першого року реалізації Стратегії більш як половина заходів – 53%, або 42 заходи з 80, дорожньої карти Стратегії виконувались; успішно завершені — 6%, або 5 заходів; початок реалізації решти 41%, або 33 заходи, заплановано на наступні роки (із детальним звітом можна ознайомитися за посиланням).

