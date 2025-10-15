Інтерфакс-Україна
Події
16:38 15.10.2025

Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

1 хв читати
Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко
Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Брюссель передає Києву чотири карети швидкої допомоги, повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками візиту до столиці України мера Брюсселя Філіпа Клоза.

"Зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та делегацією столиці Бельгії, які вкотре за час війни приїхали до Києва. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році бельгійська делегація на чолі з паном Клозом без вагань прибула до української столиці із допомогою. Привезли нам карети швидкої, гуманітарну допомогу. Тоді й розпочалося наше активне партнерство", - https://t.me/vitaliy_klitschko/5498 у телеграм-каналі у середу.

За його словами, і цього разу до Києва "прибудуть ще чотири швидких, які вкрай важливі для порятунку містян".

За словами Кличка, Брюссель постійно допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. За час повномасштабної війни передав Києву різну гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто. Зокрема: швидкі, пожежні авто, КТ апарат вартістю 250 тис євро одній з міських лікарень, сучасні ліжка з електроприводом та матраци для реабілітації військових — Київському клінічному госпіталю ветеранів. Також Київ отримав 3 тис. бронежилетів (невійськового призначення) для захисту медиків, працівників екстрених, комунальних служб під час ліквідації наслідків атак.

Делегація мерії Брюселя відвідає міську лікарню №18, якій минулого року Брюссель передавав медобладнанням. А також — протезний центр "Human Titans" та об’єкти цивільної інфраструктури Києва, пошкоджені російським агресором.

ВАЖЛИВЕ

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Рютте: Більше половини союзників по НАТО долучилися до ініціативи PURL

Жодних скорочень виплат військовим у 2026 році не буде - нардеп

Керівник СЗР доповів щодо російського плану військової експлуатації території Білорусі - Зеленський

ОСТАННЄ

Норвегія планує виділити 2 млрд норвезьких крон на придбання військової техніки для України у 2026 р.

Шмигаль на "Рамштайні" закликав партнерів допомогти в покритті половини оборонних потреб на 2026 р. та терміново передати додаткові системи ППО

Міністр оборони Німеччини оголосив про додаткову військову допомогу Україні на понад EUR2 млрд

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

Шмигаль на "Рамштайні" назвав пріоритети на 2025-26 рр.: PURL, українська зброя, далекобійна артилерія

Рютте: НАТО надасть "Рамштайну" всю необхідну підтримку

Гілі: За 8 місяців роботи "Рамштайну" під керівництвом Лондона та Берліна взято зобов’язань на 50 млрд фунтів стерлінгів

Найпопулярнішими професіями серед зарахованих аспірантів є комп'ютерні науки, економіка і медицина

Геґсет: Під керівництвом Трампа війні РФ проти Україні буде покладено край

Якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія проти ЄС і НАТО буде лише посилюватись, – Буданов

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА