Брюссель передає Києву 4 карети швидкої допомоги - Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/

Брюссель передає Києву чотири карети швидкої допомоги, повідомив мер Києва Віталій Кличко за підсумками візиту до столиці України мера Брюсселя Філіпа Клоза.

"Зустрівся з мером Брюсселя Філіпом Клозом та делегацією столиці Бельгії, які вкотре за час війни приїхали до Києва. На початку повномасштабного вторгнення у 2022 році бельгійська делегація на чолі з паном Клозом без вагань прибула до української столиці із допомогою. Привезли нам карети швидкої, гуманітарну допомогу. Тоді й розпочалося наше активне партнерство", - https://t.me/vitaliy_klitschko/5498 у телеграм-каналі у середу.

За його словами, і цього разу до Києва "прибудуть ще чотири швидких, які вкрай важливі для порятунку містян".

За словами Кличка, Брюссель постійно допомагає в оснащенні київських медзакладів, стажуванні медиків. За час повномасштабної війни передав Києву різну гуманітарну допомогу, обладнання, спецавто. Зокрема: швидкі, пожежні авто, КТ апарат вартістю 250 тис євро одній з міських лікарень, сучасні ліжка з електроприводом та матраци для реабілітації військових — Київському клінічному госпіталю ветеранів. Також Київ отримав 3 тис. бронежилетів (невійськового призначення) для захисту медиків, працівників екстрених, комунальних служб під час ліквідації наслідків атак.

Делегація мерії Брюселя відвідає міську лікарню №18, якій минулого року Брюссель передавав медобладнанням. А також — протезний центр "Human Titans" та об’єкти цивільної інфраструктури Києва, пошкоджені російським агресором.