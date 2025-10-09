Українка намагалась вивезти близько $1 млн під капотом автівки

Митники у процесі огляду знайшли $970 тис. у моторному відсіку автомобіля під керуванням українки, повідомила пресслужба Державної митної служби України у четвер.

"Сьогодні, 9 жовтня, до пункту пропуску "Порубне - Сірет" прибув автомобіль під керуванням громадянки України. У процесі проведення митного огляду даного транспортного засобу в моторному відсіку було виявлено приховані валютні цінності, що були розміщені в спеціально виготовленому схроні. Загалом жінка намагалася приховати $970 тис., що за курсом Нацбанку становить 40 млн 160 тис. грн", - йдеться у повідомленні відомства у телеграм.

Наразі посадові особи Чернівецької митниці документують це порушення митних правил. Валютні кошти та авто, облаштоване для їх незаконного переміщення, вилучено у встановленому порядку.

Повідомлення про діяння, що містить ознаки кримінального правопорушення, буде направлено до теруправління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.