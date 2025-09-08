Інтерфакс-Україна
Події
20:20 08.09.2025

Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

1 хв читати
Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабінет міністрів відновив роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Зброя: відновлено роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони. Реєстр не працював після ліквідації Мінстратегпрому. Технічне питання вирішено, роботу відновлено, тепер власник і адміністратор реєстру - Міноборони", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

За її словами, також удосконалюється механізм виробництва й постачання боєприпасів.

"Зокрема додана можливість кодифікації окремих елементів боєприпасів без вибухових речовин. Спрощені процедури випробувань і кодифікації боєприпасів", - відзначила премʼєр.

 

Теги: #реестр #минобороны

ВАЖЛИВЕ

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Росіяни зараз концентрують удари проти нашої енергетики, на це будуть відповіді - Зеленський

Зеленський призначив ексзаступника голови Мінстратегпрому Алояна заступником секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Оптимізація мережі місцевих судів почнеться з кількох модельних судів – заступниця керівника ОП

"Птахи Мадяра" уразили НПС "Второво" у Володимирській області РФ

Прем'єру Франції винесли вотум недовіри

Кабмін затвердив порядок функціонування електронної системи "еРибальство"

Пекін може зупинити війну, проте наразі йому вигідніше спостерігати - Подоляк

Ворог атакував будівлю Кабміну балістичною ракетою - Єрмак

Єрмак і Рубіо обговорили гарантії безпеки та оборонну підтримку України

Генсек ООН засудив атаку РФ по Україні 7 вересня: Напади на урядові установи є подальшою ескалацією конфлікту

Зеленський провів нараду щодо підготовки наступного року в межах бюджетних можливостей

Зеленський і Шмигаль визначили пріоритети на наступний рік

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА