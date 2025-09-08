Відновлено роботу реєстру учасників відбору та виконавців держконтрактів Міноборони

Кабінет міністрів відновив роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Зброя: відновлено роботу електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів Міністерства оборони. Реєстр не працював після ліквідації Мінстратегпрому. Технічне питання вирішено, роботу відновлено, тепер власник і адміністратор реєстру - Міноборони", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в понеділок.

За її словами, також удосконалюється механізм виробництва й постачання боєприпасів.

"Зокрема додана можливість кодифікації окремих елементів боєприпасів без вибухових речовин. Спрощені процедури випробувань і кодифікації боєприпасів", - відзначила премʼєр.