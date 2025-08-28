РФ та Україна не готові самі припиняти війну, хоча їх лідери цього хочуть, Трамп зробить про це заяви

Речниця Білого дому Каролін Левітт заявила про неготовність України та РФ завершувати війну та анонсувала заяви президента США Дональда Трампа з цього приводу.

"Обидві сторони цієї війни не готові самі її припинити. Президент хоче її закінчення, але лідери цих двох країн потребують її закінчення, і вони хочуть цього, мабуть, також повинні цього бажати, і я думаю, що Президент зробить деякі додаткові заяви з цього приводу пізніше", - сказала Левітт на брифінгу в четвер.

За її словами, Трамп "був не задоволений, але й не здивований" інформацією про масований російський обстріл Києва в ніч на четвер і згадала про удари України російських нафтопереробних заводах, внаслідок чого з ладу було виведено 20% російських нафтопереробних потужностей.