Інтерфакс-Україна
Події
08:36 16.08.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 139 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 139 бойових зіткнень
Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 136 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних та 111 авіаційних ударів, застосувавши три ракети та скинувши 213 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6045 обстрілів, з них 98 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5659 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_всу #сводка

ВАЖЛИВЕ

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Трамп: Поки немає угоди, я зателефоную до НАТО, звичайно я зателефоную Зеленському

Путін заявив про "досягнуту угоду" та про "початок прогресу" у врегулюванні війни в Україні

ОСТАННЄ

Тема проведення зустрічі Трампа, Путіна і Зеленського на саміті РФ-США не порушувалася, стверджує Ушаков

Трамп зараз розмовляє із Зеленським - Білий дім

Росіяни демонструють фейкові "перемоги", знімаючи постановочні відео, - ГУР

Рятувальники потрапили під обстріл у прифронтовому населеному пункті на Запоріжжі

Путін запросив Трампа до Москви після зустрічі на Алясці

ППО вночі ліквідувала 61 зі 85 ворожих БпЛА, є влучання на 12 локаціях

Трамп і Путін обговорили можливість територіальних змін України

Окупанти за добу втратили 1010 осіб та 139 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти протягом доби завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області

16 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА