Інтерфакс-Україна
Події
16:50 06.08.2025

Посольство Нідерландів вітає призначення нового директора БЕБ

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Посольство Нідерландів вітає призначення нового директора БЕБ
Фото: Pixabay

Посольство Нідерландів в Україні вітає призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Цей важливий крок у процесі реформ в Україні став можливим завдяки відкритому конкурсу за участі міжнародних експертів, які оцінювали професійні якості кандидатів. Нідерланди підтримали проведення даного конкурсу в рамках програми MATRA. Нідерланди продовжуватимуть підтримувати реформи в галузі верховенства права в Україні впродовж процесу вступу країни до ЄС", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 6 серпня Кабмін призначив на посаду директора БЕБ рекомендованого конкурсною комісією кандидата Цивінського. До цього він керував підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро.

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора БЕБ вперше рекомендувала уряду кандидатуру Цивінського 25 червня. За нього проголосувало три іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам – Михайлу Буртовому та Олегу Борисенку.

Кабінет міністрів, який має 10 днів на затвердження кандидатури, 7 липня розглянув це подання та у зв’язку з листом СБУ звернувся до Комісії з пропозицією повторно подати не більше двох кандидатур, які відповідатимуть усім встановленим вимогам, включаючи безпекові критерії.

23 липня Комісія з відбору директора БЕБ повторно внесла до уряду кандидатуру Цивінського.

Пізніше СБУ на запит Цивінського офіційно підтвердила відсутність підстав для його непризначення на посаду директора БЕБ.

1 серпня прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що домовилася з Цивінським про проходження поліграфа перед його призначенням.

Теги: #беб #нідерланди #цивінський

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