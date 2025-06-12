Інтерфакс-Україна
Події
11:50 12.06.2025

Наступною революцією у військовій справі стануть наземні ударні платформи – Андрій Білецький

2 хв читати
Наступною революцією у військовій справі стануть наземні ударні платформи – Андрій Білецький

Ефективність застосування армії, обсяг втрат противника, площі втрачених і повернутих територій напряму залежатимуть від розвитку технологій. Про це під час під час конференції DOU Day сказав Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу.

Технології вже змінили війну: дрони завдають близько 80% уражень противника, значно підвищилась результативність артилерії, зросла ефективність піхоти. "Нашому солдату в обороні ми можемо давати чітке розуміння – кількість противника, який у нього тип озброєння, де він знаходиться і який маневр у дану хвилину виконує. Раніше ти залазиш в окоп і бачиш перед собою тільки траву. Тепер піхотинець став зрячим, бо над ним – наш дрон", – сказав Білецький.

Третя штурмова бригада має власні R&D-центри – структури,  що займаються науково-дослідницькою діяльністю. Ключові напрямки роботи розробників –  FPV-дрони,  гексакоптери, системи ППО, які допомагають збивати "шахеди" у "чималій кількості". 

За словами Білецького, у "Трійки" немає конкурентів у створенні наземних роботизованих систем ударної, інженерної, логістичної дії. НРК вже доставляють на позиції десятки тонн вантажів, виключивши з логістики людину і убезпечивши її від ворожого вогню. Найскладніший, але й найперспективніший напрям – НРК-носії кулеметів, гранатометів, іншого озброєння. «Я певен, що ударні платформи стануть наступною революцією у військовій справі. Зокрема, поява протипіхотних платформ і НРК-ППО, які суттєво зменшать загрозу від FPV і "мавіків" для піхоти", – вважає комкор.

Бригада також  має власні розробки у сфері звʼязку, інформаційної безпеки, електронних систем управління боєм, автоматизації радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки.

"Окопна війна в найближчі декілька років нікуди не піде. Але ефективність, обсяг втрат противника, втрат територій залежатимуть виключно від розвитку технологій. Технології роблять невразливою нашу піхоту та водночас вразливою піхоту й техніку ворога. Співвідношення впливу: приблизно 80-90% технологій до 10% класичної війни", – сказав Білецький.

ВАЖЛИВЕ

На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни

Число жертв обстрілів РФ в Україні за 5 місяців 2025р. на 50% більше, ніж за такий самий період 2024р. – ООН

Дві людини загинуло, шестеро зазнало поранень через ворожі обстріли на Донеччині минулої доби

Зеленський спростував інформацію про успішний наступ росіян

Генштаб ЗСУ: У Московській області уражено завод з виробництва друкованих плат та електроніки для ВПК РФ

ОСТАННЄ

На новопавлівському напрямку зафіксовано найбільше боєзіткнень від початку війни

Прохолодна з короткочасними дощами та грозами погода збережеться в Україні в найближчі дні

ДТЕК відновив електропостачання для понад 50 тис. абонентів після негоди у Київській області

В Україні в п’ятницю очікується погіршення погодних умов

На заході Індії розбився пасажирський літак, на борту могли перебувати понад 240 осіб

Негода знеструмила 76 н.п. у трьох областях, у Херсоні внаслідок атаки введені обмеження енергоспоживання

Кількість жертв ворожої атаки на підприємство в Харкові 7 червня збільшилась до 8-ми

Російські компанії втрачають ключові активи за кордоном під тиском санкцій та розриву партнерських відносин – СЗР

Понад 93 тис. осіб зареєструвалося на вступні іспити до магістратури

Число жертв обстрілів РФ в Україні за 5 місяців 2025р. на 50% більше, ніж за такий самий період 2024р. – ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА