Ефективність застосування армії, обсяг втрат противника, площі втрачених і повернутих територій напряму залежатимуть від розвитку технологій. Про це під час під час конференції DOU Day сказав Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу.

Технології вже змінили війну: дрони завдають близько 80% уражень противника, значно підвищилась результативність артилерії, зросла ефективність піхоти. "Нашому солдату в обороні ми можемо давати чітке розуміння – кількість противника, який у нього тип озброєння, де він знаходиться і який маневр у дану хвилину виконує. Раніше ти залазиш в окоп і бачиш перед собою тільки траву. Тепер піхотинець став зрячим, бо над ним – наш дрон", – сказав Білецький.

Третя штурмова бригада має власні R&D-центри – структури, що займаються науково-дослідницькою діяльністю. Ключові напрямки роботи розробників – FPV-дрони, гексакоптери, системи ППО, які допомагають збивати "шахеди" у "чималій кількості".

За словами Білецького, у "Трійки" немає конкурентів у створенні наземних роботизованих систем ударної, інженерної, логістичної дії. НРК вже доставляють на позиції десятки тонн вантажів, виключивши з логістики людину і убезпечивши її від ворожого вогню. Найскладніший, але й найперспективніший напрям – НРК-носії кулеметів, гранатометів, іншого озброєння. «Я певен, що ударні платформи стануть наступною революцією у військовій справі. Зокрема, поява протипіхотних платформ і НРК-ППО, які суттєво зменшать загрозу від FPV і "мавіків" для піхоти", – вважає комкор.

Бригада також має власні розробки у сфері звʼязку, інформаційної безпеки, електронних систем управління боєм, автоматизації радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки.

"Окопна війна в найближчі декілька років нікуди не піде. Але ефективність, обсяг втрат противника, втрат територій залежатимуть виключно від розвитку технологій. Технології роблять невразливою нашу піхоту та водночас вразливою піхоту й техніку ворога. Співвідношення впливу: приблизно 80-90% технологій до 10% класичної війни", – сказав Білецький.