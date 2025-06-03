Інтерфакс-Україна
Події
13:11 03.06.2025

УЧХ працює на локації, що постраждала від російської атаки БпЛА на Чернігів

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УЧХ працює на локації, що постраждала від російської атаки БпЛА на Чернігів
Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють на локації, що постраждала від російської атаки БпЛА на Чернігів.

"У ніч на 3 червня Чернігів вкотре зазнав атаки. Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Чернігівській області спільно з іншими рятувальними службами працює на місці надзвичайної ситуації", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.

Волонтери розгорнули пункт допомоги та за необхідності надають першу домедичну та психологічну допомогу. У пункті допомоги також можна випити чаю чи води.

За інформацією ДСНС України, в результаті нічної атаки БпЛА по Чернігову згорів приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад, магазин, промислове підприємство та автомобілі. Наразі відомо про 5 постраждалих.

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