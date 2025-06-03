УЧХ працює на локації, що постраждала від російської атаки БпЛА на Чернігів
Волонтери Українського Червоного Хреста (УЧХ) працюють на локації, що постраждала від російської атаки БпЛА на Чернігів.
"У ніч на 3 червня Чернігів вкотре зазнав атаки. Команда загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста у Чернігівській області спільно з іншими рятувальними службами працює на місці надзвичайної ситуації", - повідомив УЧХ у вівторок у Фейсбуці.
Волонтери розгорнули пункт допомоги та за необхідності надають першу домедичну та психологічну допомогу. У пункті допомоги також можна випити чаю чи води.
За інформацією ДСНС України, в результаті нічної атаки БпЛА по Чернігову згорів приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки, навчальний заклад, магазин, промислове підприємство та автомобілі. Наразі відомо про 5 постраждалих.