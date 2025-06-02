Безробітний киянин на замовлення РФ готував серію терактів у столиці

Служба безпеки України запобігла серії нових терактів у Києві: у столиці затримано російського агента, який готував підриви авто, що належали військовослужбовцям Сил оборони.

В повідомленні СБУ в телеграм-каналі в понеділок зазначається, що на замовлення РФ фігурант збирався знищити три автомобілі українських захисників за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

За матеріалами справи, зловмисник мав закласти вибухівку під машини, а російські спецслужбісти – дистанційно підірвати їх разом із військовими.

"Завдання ворога виконував безробітний киянин, якого агресор завербував через Телеграм-канал з пошуку "легких грошей". В обмін на обіцянку швидкого заробітку окупанти спочатку "протестували" агента на декількох підпалах, які він вчинив у столиці", - йдеться в повідомленні.

Після цього, за інформацією української спецслужби, фігурант отримав від куратора інструкцію на виготовлення СВП та завдання на підрив авто. Згодом він почав шукати локації "потрібних" транспортних засобів.

Співробітники СБУ задокументували злочини агента і затримали його у квартирі, яку він орендував для конспірації. На момент затримання чоловік налаштовував віддалений доступ окупантів до двох телефонів з СВП, через які ворог планував активувати вибухівку.

Ще один гаджет, як уточнює СБУ, фігурант планував встановити біля місця спланованого теракту для фіксації злочину в режимі реального часу.

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Наразі затриманий співпрацює зі слідством та дає викривальні покази щодо російських замовників.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.