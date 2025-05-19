Інтерфакс-Україна
Події
12:11 19.05.2025

За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак

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За наказом Сирського у 59 ОШБр змінили командира, бригаду очолив полковник Сак
Фото: t.me/osirskiy

У 59 окремій штурмовій бригаді безпілотних систем, що нині воює на покровському напрямку, нагально змінили командира бригади – на місце підполковника Богдана Шевчука прийшов полковник Олександр Сак, який донедавна очолював 53 бригаду, повідомляє "Українська правда" з посиланням на джерела у 59 бригаді.

Повідомляється, що заміна комбрига відбулася днями – 15-16 травня. За словами одного зі співрозмовників УП у Силах оборони, рішення про усунення з посади Богдана Шевчука приймав не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, у підпорядкуванні якого з початку 2025-го року знаходиться 59-та бригада, а головком Олександр Сирський.

Зазначається, що причини ї заміни комбрига поки що не розголошуються. Співрозмовники УП припускають, що вони криються в ускладненні обстановки на тій ділянці покровського напрямку, де тримає оборону 59-та.

Полковник Сак з позивним "Стафф" ще кілька днів тому очолював 53-ю механізовану бригаду, яка нині тримає оборону в лісах Кремінної. До цього був комбригом у 47 бригаді та комбатом у 93-ій.

Теги: #59_ошбр

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