У Джамму й Кашмірі з міркувань безпеки закрили десятки туристичних об'єктів

Парки й визначні туристичні пам'ятки з міркувань безпеки закриті на союзній території Джамму й Кашмір, повідомляє у вівторок індійська газета Hindustan Times.

Зазначено, що закрито 48 із 87 парків і популярних туристичних об'єктів.

Таких заходів ужито з огляду на нещодавній теракт у Джамму й Кашмірі та зростання напруженості між Індією і Пакистаном, яке відбулося після нього. Hindustan Times з посиланням на джерела повідомляє, що визначні пам'ятки закрили з урахуванням побоювань туристів за власну безпеку.

22 квітня в місті Пахалгам на півночі Індії сталася терористична атака в місці великого скупчення туристів. Імовірно, група бойовиків відкрила вогонь по людях. За останніми даними, внаслідок нападу загинули 26 людей. Видання The Indian Express із посиланням на джерела писало, що за атакою стояли семеро нападників. Hindustan Times зазначає, що серед них троє пакистанців і двоє вихідців із Джамму й Кашміру, які 2018 року виїхали до Пакистану. Сенат Пакистану одноголосно ухвалив резолюцію, у якій заперечується будь-яка роль Ісламабаду в атаці.